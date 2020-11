Citation, la recensione del film Netflix: quando non bastano le buone intenzioni

Citation: Temi Otedola in un'immagine

Oggetto della nostra recensione di Citation è il film drammatico del regista nigeriano Kunle Afolayan, distribuito in tutto il mondo attraverso il catalogo di Netflix. Se da un lato è encomiabile che un contenitore tanto popolare offra a un vasto pubblico l'opportunità di accedere a pellicole realizzate in parti del mondo che di solito rimangono tagliate fuori dal mercato cinematografico, la sensazione è che un prodotto come Citation non offra però un buon servizio alla causa: difficile che un film tanto fiacco, convenzionale e generico possa attirare una certa attenzione, o instillare negli spettatori una maggiore curiosità rispetto alle voci del cinema africano.

Quando il predatore sale in cattedra

Citation: Ini Edo sul set

Recitato in parte nelle lingue wolof e yoruba, in parte in francese e nella "lingua dell'accademia" per eccellenza, l'inglese (un multilinguismo interessante sulla carta, ma che non va troppo a favore degli interpreti), Citation si sviluppa attorno al personaggio di Moremi (Temi Otedola), studentessa di scienze politiche in procinto di laurearsi presso l'Obafemi Awolowo University, e al rapporto fra la ragazza e un nuovo docente della facoltà, il carismatico professor Lucien N'Dyare (Jimmy Jean-Louis). Le prime scene del film, tuttavia, già rivelano l'esito di tale rapporto: un'accusa di molestie sessuali e di tentato stupro lanciata da Moremi nei confronti del docente, e portata all'attenzione di una commissione disciplinare interna all'università stessa.

Citation: un'immagine di Temi Otedola

Se dunque l'intero racconto procede mediante analessi, ripercorrendo l'impatto del professor N'Dyare sulle vite dei suoi studenti, la sceneggiatura di Tunde Babalola non lascia spazio a dubbi o ad alcun tipo di suspense: la direzione della vicenda appare inequivocabile fin dalle prime battute, e Kunle Afolayan non si adopera minimamente a spiazzare le attese dello spettatore. Tali attese, piuttosto, vengono esasperate ben oltre il limite: Citation raggiunge una durata complessiva di due ore e mezza, e un minutaggio così ambizioso non appare in alcun modo giustificato né dalla materia narrativa, né dall'approccio adottato. Ma purtroppo il montaggio di Laja Adebayo costituisce uno dei talloni d'Achille del film, con scene di scarsa rilevanza che si prolungano ben oltre il dovuto o di cui si fatica a individuare una ragion d'essere (incluso l'inutile prologo).

La sagra del già visto

Citation: una foto dal set

Ma i problemi di ritmo non sono l'unico, né il maggiore difetto di un'opera costantemente indecisa sul tono da mantenere, con i suoi repentini passaggi dalla leggerezza delle prime sequenze alle convenzioni del dramma processuale, compresa una parentesi da thriller investigativo - Moremi si improvvisa detective per indagare sul passato di N'Dyare - che appare come la più banale delle scorciatoie in vista dell'epilogo. Perfino il ritratto dello stupratore, Lucien N'Dyare, manca di una reale coerenza: la sua trasformazione da docente solare, competente e appassionato a uomo violento e senza scrupoli, pronto ad abusare del proprio potere, è di una rapidità impressionante, e somiglia più che altro a un mero espediente per scioccare il pubblico. Sorvolando sull'invadenza della colonna sonora o sul programmatico didascalismo di molti dialoghi, neppure gli attori sembrano avere le spalle sufficientemente solide per reggere il peso di personaggi già in partenza scolpiti con l'accetta: una debolezza non da poco per una pellicola che procede a fatica per accumulo di cliché, verso l'epilogo più fiacco e scontato possibile.

