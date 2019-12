Massimo Boldi e Christian De Sica coppia comica più vista del 2019: “Siamo vecchie glorie ma siamo noi stessi”

Abbiamo incontrato Massimo Boldi e Christian De Sica alle Giornate di Cinema, dove Amici come prima ha ricevuto il Biglietto D'Oro come terzo film italiano più visto nel 2019.

Amici come prima: Massimo Boldi e Christian De Sica in una scena

Lo scorso Natale avevano stupito tutti tornando a recitare insieme dopo 13 anni: 12 mesi dopo Amici come prima è il terzo film italiano più visto del 2019. Massimo Boldi e Christian De Sica sono una coppia vincente, almeno sul grande schermo.

Li abbiamo incontrati per un'intervista, insieme all'attore Francesco Bruni, durante le Giornate di Cinema di Sorrento, dove Amici come prima ha vinto il Biglietto d'Oro come terzo film italiano con maggior numero di presenze in sala nel 2019.

Boldi e De Sica di nuovo insieme in Amici come prima: "Siamo i Batman e Robin della commedia italiana"

Amici come prima: Massimo Boldi insieme a Christian De Sica

Consapevoli della loro storia, Massimo Boldi e Christian De Sica possono permettersi di prendersi in giro da soli, con molta ironia: "Ancora non vi siete rotti le scatole di noi due?!". In Amici come prima De Sica è un'elegante signora, Lisa, e presto sarà un cantante glam rock nel nuovo film di Fausto Brizzi, La mia banda suona il pop: ancora parrucche quindi nel suo futuro: "Mi sono un po' rotto le scatole delle parrucche, anche perché girare d'estate con quella roba in testa è dura. Per il futuro vorrei essere solo me stesso."

La video intervista a Massimo Boldi, Christian De Sica e