Captain Marvel: le interviste dal red carpet italiano

Il mondo dello sport, dello spettacolo e del web, ieri sera si è riunito a Milano per il red carpet e relative interviste alla premiere di Captain Marvel, il nuovissimo film del Marvel Cinematic Universe, al cinema dal 6 Marzo.

Un'incredibile serata all'insegna degli anni '90. Tema, infatti, della notte milanese sono stati proprio gli anni novanta, periodo storico nel quale si ambienta l'ultima fatica Marvel che segna l'ultimo passo per l'arrivo di Avengers: Endgame.

Con protagonista Brie Larson, Captain Marvel è l'origin story su Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell'universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni '90, il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Captain Marvel - è un'avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell'Universo Cinematografico Marvel. Pellicola che per la prima volta vede una protagonista femminile ma che ha la capacità di parlare a chiunque, andando ben oltre la questione di genere.

Accanto a Brie Larson ci sarà anche Samuel L. Jackson nelle vesti di un più spensierato, inesperto e ironico Nick Fury e, ovviamente, Goose!

Sul red carpet italiano era presente pure lui, vera star della serata, assieme a numero celebrità come Fabio Rovazzi, Diletta Leotta, Maccio Capatonda, Antonio Rossi, Chiara Grispo, Rocco Hunt, Andrea Damante, Valerio Staffelli, Rosaria Renna, Marco Orsi, Juliana Moreira, Edoardo Stoppa, Sara Cardin, Paola Turani, Guido Bagatta, Lidia Schillaci, Gordon, Carlotta Ferlito, Germano Lanzoni (Il Milanese Imbruttito), Barbara Snellenburg, Giorgio Mastrota, Miguel Gobbo Diaz e molti altri ancora.

Gli ospiti hanno potuto immergersi nelle atmosfere anni '90 della nuova avventura Marvel grazie a un dj set a tema e agli allestimenti ispirati al film. Rosso e blu i colori dominanti della serata, proprio come quelli dell'uniforme della protagonista. Ma sarà davvero lei la chiave di volta per l'ultimo tassello che completerà questa fase del Marvel Cinematic Universe? Lo scopriremo!

Nell'attesa abbiamo chiesto ai protagonisti di questa serata cosa si aspettano dal film e quali sono state le loro icone degli anni '90.

Le video interviste dal red carpet: