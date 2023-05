Cannes 2023, giorno 10: il momento più atteso, la Palm Dog!

Fondato nel 2001 da Toby Rose, il premio collaterale ha acquisito negli anni sempre più prestigio, diventando uno dei momenti più attesi di Cannes. Del resto, lo dice pure Tarantino: "Nei miei film non potrei mai 'uccidere' un animale!". Il vincitore di quest'anno? Messi, Border Collie protagonista di Anatomy of a fall.

Cannes 2023 è ormai al tramonto, e allora ecco scoccare la lancetta dei bilanci finali, e dei premi. Ed è arrivato il premio che aspettavamo di più, finalmente una ventata di dolcezza con la Palm Dog. Il riconoscimento, instituito nel 2001 dal giornalista britannico Toby Rose, viene assegnato alla miglior interpretazione canina, live action o animata che sia. Il vincitore di quest'anno? Messi, irresistibile Border Collie che abbiamo visto nel ruolo di Snoop in Anatomy of a Fall di Justine Trier. La motivazione? "Ha entusiasmato con una scena drammatica, in cui ha finto di essere malato in modo molto convincente".

Effettivamente, la scena in questione è tra le più inquietanti viste a Cannes, ma l'affabile Messi non si è lasciato intimorire, e anzi ha sfoggiato un'interpretazione degna di nota. Applausi, crocchette e il leggendario collare rosso con impressa la scritta Palm Dog, consegnato da Yoann Latouche, giornalista e difensore degli animali. Come detto, questo è un premio particolare, e pure molto ambito. Prima di Messi sono state premiate delle vere e proprie star a quattro zampe, da pitbull Brandy di C'era una volta... a Hollywood fino a Uggie di The Arist.

Ma se il simpatico Messi ha ricevuto il premio maggiore, anche la Palm Dog ha le sue menzioni speciali: Chaplin ha vinto il Gran Premio della Giuria per il suo ruolo cruciale in Fallen Leaves di Aki Kaurismäki. Tra l'altro è il secondo film del regista a ricevere una Palm Dog, dopo Le Havre, che ha vinto il premio della giuria del concorso nel 2011. Invece, il premio finale Amazing Performance è andato a Sultan, per la sua interpretazione in Vincent Must Die diretto da Stephan Castang. Ma se il cane è il migliore amico dell'uomo, anche i registi hanno ricevuto un riconoscimento: Ken Loach ha vinto il Palm Dog by Dogamí Lifetime Achievement Grand Prize, per aver reso protagonista una cagnetta, Lola (nel film chiamata Marra), per il suo The Old Oak, e per aver celebrato "il legame tra uomo e animali, in particolare con i cani".

La 76esima edizione del Festival di Cannes, tra l'altro, è stata decisamente dog friendly, tanto che Toby Rose ha dichiarato di aver assistito ad un vero "tripudio di interpretazioni canine". Significativo (e inconsapevole?) il cane della famiglia di nazisti protagonisti in The Zone of Interest di Jonathan Glazer, o il cameo canino che vediamo apparire ne La chimera di Alice Rohrwacher.

Sempre a Cannes 2023, non sono poi mancati momenti cult che riguardano i nostri amati cagnolini: sul red carpet di Project Silence abbiamo visto sfilare una candida Samoiedo (sì, quei cani morbidi e bianchi che sembrano sorridere), salvata dall'aberrante, ingiustificabile e disumano commercio di carne canina in Cina, mentre Quentin Tarantino, protagonista di una masterclass alla Quinzaine (ha presentato e commentato Rolling Thunder di John Flynn) ha raccontato che l'unico filo rosso che non potrà mai superare nei suoi film è quello riguardante la violenza sugli animali: "Nei miei film non potrei mai far morire un animale... nemmeno un insetto!".