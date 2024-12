Back in Action: tutto quello che possiamo aspettarci dal ritorno di Cameron Diaz

Un titolo che è tutto un programma, anticipando quello che è, in effetti, un vero e proprio ritorno. Segnate in rosso la data sul calendario delle uscite streaming: il 17 gennaio 2025 arriva su Netflix Back in Action di Seth Gordon che, appunto, segna il rientro in scena di Cameron Diaz. Ad affiancarla, per quello che si preannuncia come uno spy-movie adrenalinico e ricco d'umorismo, Jamie Foxx. Insomma, il materiale di partenza promette decisamente bene. Talmente bene che è stato proprio Foxx a convincere Cameron Diaz a tornare a recitare (e in molti, prima, c'hanno provato senza riuscirci).

Cameron Diaz in Back in Action

L'attrice, simbolo del cinema anni Novanta, manca addirittura da Annie - La felicità è contagiosa di Will Gluck, uscito dieci anni fa, nel quale condivideva il set, guarda caso, proprio l'amico Jamie. L'attore, in un'intervista ad Entertainment Tonigh, ha infatti confessato prima delle riprese di aver spronato la collega. "Cameron è una forza incredibile e ha fatto così tanto per il cinema" e che le ho detto: 'Vuoi divertirti un po'? Divertiti e basta!' E penso che sia questo che l'ha portata ad accettare...".

Back in Action: alla scoperta del film

Jamie Foxx e Cameron Diaz

Ma di cosa parla Back in Action? Scritto da Seth Gordon insieme a Brendan O'Brien (lo stesso dell'ottimo Tartarughe Ninja - Caos mutante, quindi si parte già bene), il film ha per protagonista Emily e Matt, coppia che ha rinunciato alla vita da spie per la CIA per dedicarsi, invece, alla famiglia. Ma sì sa, il climax sereno, in certi casi, è destinato ad essere sconquassato: quando la loro copertura salta, i due dovranno tornare in azione. Una trama fino ad ora stringata che, però, anticipa il classico canone del genere action comedy (molto amato dal pubblico streaming), giocando sulla complicità di due protagonisti pronti a spingersi oltre i propri limiti, come rivelano le foto dal set londinese: Cameron Diaz su un motoscafo, pronta a risalire il Tamigi. Non solo Londra, però. Back in Action è stato poi girato ad Atlanta tra marzo e aprile 2023.

Un grande cast

Insomma, c'è una certa curiosità attorno a Back in Action. Un po' per la presenza di Cameron Diaz, un po' perché Seth Gordon, dopo il (mezzo) flop Baywatch (era il 2017), vuole dimostrare di essere un bravo regista, come prometteva all'esordio, quando girò lo splendido documentario The King of Kong: A Fistful of Quarters (uscito nel 2007), nel quale raccontava il tentativo di Steve Wiebe di segnare un record nel celebre videogioco Donkey Kong (una storia assurda che merita di essere riscoperta(. Successivamente è arrivata la commedia natalizia Tutti insieme inevitabilmente con Vince Vaughn e Reese Witherspoon, seguita a sua volta dal documentario Freakonomics e, ancora, dal "caso" Come ammazzare il capo... e vivere felici del 2011. Da lì, ecco Io sono tu e, appunto, l'adattamento cinematografico di Baywatch.

Glen Close in azione

Se Cameron Diaz e Jamie Foxx sono già una garanzia, il cast di contorno non è da meno: Glenn Close e Kyle Chandler (mica male!), e poi Andrew Scott, McKenna Roberts, Rylan Jackson e Jamie Demetriou vanno ad arricchire un titolo (almeno teoricamente) di grande impatto e di sicuro appeal. Nemmeno a dirlo, un film pronto ad imporsi nella top 10 streaming di Netflix. E che potrebbe già essere in odore di saga.