Botti di fine anno: 10 film per chiudere l’anno all’insegna dell’action

La fine del 2021 si avvicina e cosa c'è di meglio che dare il benvenuto all'anno che viene (e addio a quello vecchio!) con una maratona di film tutti azione e adrenalina? Negli ultimi giorni dell'anno, invece che con fuochi d'artificio e petardi facciamo rumore con i migliori film action sul mercato! Infinity ci viene in aiuto con una Collection pensata appositamente per l'occasione, per far passare ai suoi abbonati un Capodanno con il botto: ecco i 10 film che abbiamo selezionato per chiudere l'anno all'insegna dell'action.

1. John Wick (2014)

Apriamo questa lista dei film action con cui iniziare l'anno con il botto con il primo capitolo della saga di John Wick, che ha confermato Keanu Reeves come una vera e propria icona del cinema d'azione. La storia è quella di un ex killer che si e ritirato dall'attività pur essendo uno dei più temuti in circolazione: quando però, il figlio di un boss russo gli ruba la macchina e uccide il suo cane, che gli era stato regalato dalla moglie scomparsa, John decide di tornare in azione e di cercare una meritata vendetta. Una serie di sequenze action mozzafiato e una storia davvero coinvolgente fanno di John Wick un film davvero imperdibile per gli amanti dell'azione su schermo.

2. John Wick - Capitolo 2 (2016)

Tra i film action disponibili nella Collection di Infinity troviamo anche il secondo capitolo della saga di John Wick. In questa nuova avventura il nostro killer si trova a dover entrare in affari con un signore del crimine italiano interpretato da Riccardo Scamarcio, per cui dovrà compiere una pericolosissima missione. Anche in John Wick - Capitolo 2 le adrenaliniche sequenze action e la trama accattivante ne fanno un cult del genere.

3. Io sono leggenda (2007)

Proseguiamo con un altro film che ha riscosso un grande successo quando è arrivato sul grande schermo: Io sono leggenda, diretto da Francis Lawrence e con protagonista Will Smith. La storia è quella di un virus che trasforma le persone in zombie assetati di sangue che non sopportano la luce del sole. Robert Neville è un brillante virologo che è rimasto in una New York ormai in rovina per cercare una cura con cui salvare quel che resta del genere umano: riuscirà a trovare un antidoto o diventerà anch'esso una vittima delle orde di mostri che vagano in città?

4. Rampage - Furia animale (2018)

Rampage - Furia animale racconta la storia di un primatologo, Davis Okoye (Dwayne Johnson), che condivide un profondo legame con George, un gorilla estremamente intelligente. Un esperimento genetico dai risultati catastrofici trasforma però il primate e tanti altri animali in enormi e furiose creature. Mentre questi animali assetati di sangue devastano il Nord America, Okoye cercherà di trovare un antidoto per impedire una catastrofe globale: ce la farà, oltre a salvare il genere umano, a riportare il suo amico George alla normalità?

5. 300 (2007)

Proseguiamo con un vero cult del genere action, 300, ispirato all'omonima graphic novel di Frank Miller. La storia è quella dello scontro tra il re spartano Leonida (Gerard Butler) ed i suoi 300 guerrieri, con l'enorme esercito del re persiano Serse (Rodrigo Santoro), che vorrebbe sottomettere Sparta. Il film è stato girato con la tecnica del chroma key in modo da avvicinarsi il più possibile alle immagini del fumetto originale.

6. Attacco al potere 2 (2016)

Proseguiamo la lista dei nostri film da recuperare su Infinity a Capodanno con Attacco al potere 2, il secondo capitolo della serie action con Gerard Butler (il primo era Attacco al potere - Olympus Has Fallen), questa volta diretto Babak Najafi. Sventato l'attacco terroristico ai danni del Presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher (Aaron Eckhart), l'agente Mike Banning (Butler) è tornato nella sua scorta personale e ora aspetta con ansia la nascita del suo primo figlio. La morte del Primo Ministro britannico James Wilson, però, porta i membri del G8 ai funerali nella Cattedrale di St.Paul a Londra: un gruppo di terroristi yemeniti sceglie così di sfruttare l'occasione per eliminare i capi di stato più influenti al mondo. Riuscirà Mike a salvare il Presidente e a scamparla anche questa volta?

7. Dredd - Il giudice dell'apocalisse (2012)

Secondo adattamento cinematografico dell'omonimo personaggio dei fumetti ideato da John Wagner e Carlos Ezquerra, Dredd - Il giudice dell'apocalisse racconta una storia ambientata in un'America post apocalittica, in cui ad impartire la legge ci sono i Giudici, una polizia che può emettere le proprie sentenze ed eseguirle senza restrizioni. Tra loro c'è Joseph Dredd (Karl Urban), che insieme alla novellina Cassandra deve indagare sull'omicidio di tre persone avvenuto in una palazzina di duecento piani. I delitti sembrano essere stati firmati da Madeline Madrigal (Lena Headey), conosciuta da tutti come Ma-Ma. La donna è davvero un osso duro e darà parecchio filo da torcere a Dredd e a Cassandra.

8. Mission: Impossible - Fallout (2018)

Un altro film imperdibile di questo genere è l'ennesimo capitolo della saga di Mission: Impossible, questa volta diretto da Christopher McQuarrie e ancora con protagonista il divo degli action Tom Cruise. Anche in questo film la banda di superspie guidata da Ethan Hunt deve portare a termine una missione impossibile: una valigia di plutonio e trovare chi voleva metterci le mani sopra. Ancora una volta, inutile dirlo, le sequenze mozzafiato non mancano: pronti ad un altro viaggio adrenalinico in giro per il mondo?

9. Godzilla 2 - King of the Monsters (2019)

Dopo i fatti del film precedente della saga, Godzilla (2014), l'umanità deve decidere come affrontare il problema dei Titani, mostri giganteschi che hanno fatto la loro catastrofica ricomparsa. Sono una minaccia da abbattere o la salvezza della Terra, come in molti sostengono? Un film che vale la pena di essere visto anche solo per il ricchissimo cast composto da Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Bradley Whitford e tanti altri.

10. Shazam! (2019)

Terminiamo questa lista di film action con cui chiudere l'anno con il botto con il divertente Shazam!, cinecomic diretto da David F. Sandberg. Al centro di questa storia troviamo Billy Batson (Asher Angel), un adolescente rimasto orfano che è costretto ad andare a vivere con l'ennesima famiglia adottiva. Tra loro c'è però Freddy (Jack Dylan Grazer), un ragazzo disabile con cui stringe subito una grande amicizia. Un giorno, dopo aver attaccato briga con i bulli che infastidivano Freddy, viene teletrasportato in un'altra dimensione, un luogo magico chiamato Roccia dell'Eternità: lì un mago di nome Shazam gli conferisce dei poteri speciali per sconfiggere il supercattivo Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong) a capo dei Sette Peccati Capitali. Ritornato sulla Terra, Billy mette subito alla prova i suoi nuovi poteri: sarà sufficiente pronunciare la parola Shazam! per per trasformarsi in un fortissumo supereroe adulto (Zachary Levi). Per Billy ha così inizio una nuova vita, divertente ed emozionante sì, ma certamente carica di responsabilità.

