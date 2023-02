Black Panther: Wakanda Forever in 4K UHD e blu-ray, la recensione: l'edizione del cinecomic Marvel ai raggi X

Un film del Marvel Cinematic Universe, oltre a essere quasi puntualmente campione d'incassi, è sempre attesissimo anche in homevideo. C'è quindi fermento per la prossima uscita tra pochi giorni (il 16 febbraio) di Black Panther: Wakanda Forever, che oltre a essere il sequel dell'acclamato film del 2018, è un'opera che colpisce emotivamente, politicamente e culturalmente, offrendo al contempo un amorevole omaggio al compianto Chadwick Boseman.

Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett in una scena

Grazie a Eagle Pictures abbiamo potuto esaminare in anteprima il prodotto più prestigioso del film diretto da Ryan Coogler con Letitia Wright e Lupita Nyong'o protagoniste, ovvero l'edizione a due dischi che contiene le versioni in 4K UHD e in blu-ray. Un prodotto di alta qualità, ma non esente da qualche pecca. In ogni caso, il modo migliore per rivedere le gesta della Regina Ramonda e della Principessa Shuri che non hanno il tempo per affrontare il dolore e il lutto per la morte di Re T'Challa, perché altre minacce incombono sul Wakanda.

Un ottimo video 4K, ma le scene più scure destano qualche perplessità

Nell'andare ad analizzare il video 4K UHD, va subito premesso che Black Panther: Wakanda Forever non è un film semplice sotto l'aspetto visivo. Il 4K segna sicuramente un netto miglioramento rispetto al blu-ray, che per ovvie ragioni risente maggiormente di queste difficoltà, e offre immagini più nitide e un indubbio guadagno in termini di dettaglio. Si possono infatti ammirare primi piani, trucchi e costumi e in genere tutta la complessità della scenografia in tutto il loro splendore con grande soddisfazione e appagamento. L'HDR10 regala anche una maggior profondità e stabilità cromatica, con colori decisamente più vibranti e accesi, anche se va detto che la mancanza del Dolby Vision un po' di rimpianti li desta.

Black Panther: Wakanda Forever, Letitia Wright in un'immagine

Ma parlavamo di difficoltà e queste affiorano infatti nelle scene più scure, che non sono poche ed effettivamente devono vedersela con una fotografia piuttosto ostica. Ecco, diciamo che in questi frangenti difficili abbiamo visto 4K UHD migliori. Qui a tratti affiora infatti un po' di pastosità, che provoca una profondità non ottimale, tende ad appiattire il quadro e finisce per incidere anche sulla qualità del dettaglio. Pensiamo a scene come il primo attacco dei guerrieri di Namor o a quella dell'inseguimento a Shuri, Riri e Okoye.

Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke in una scena

Probabilmente l'utilizzo di un BD-66 e non di un BD-100, con conseguente bitrate non eccelso, fa la sua parte in un film così lungo. Ma ribadiamo che si tratta comunque di problemi limitati e in genere brevi, perché per il resto il video è accattivante e consente di godersi alla perfezione lo spettacolo e l'azione frenetica che scorre sullo schermo. Naturalmente il blu-ray paga invece in maniera maggiori i momenti critici, con una piattezza più evidente nelle scene inscriminate, ma per il resto offre una qualità ai vertici del formato.

Black Panther: Wakanda Forever, la recensione del nuovo cinecomic Marvel: un avvincente scontro tra eredità

Audio suggestivo e avvolgente, ma non al top per energia e muscolarità

Black Panther: Wakanda Forever, Danai Gurira, Letitia Wright in una scena

Per quanto riguarda l'audio, come di consueto nei prodotti Disney troviamo per la traccia italiana un Dolby Digital Plus 7.1. Una traccia che, a patto di alzare il volume, consente un ascolto avvincente, che cattura con una buona resa le spettacolarità sonore del film, anche se manca quell'energia e l'impatto devastante che forse ci si sarebbe potuti aspettare e che si riscontra in altri film di questo tipo. Ma non si tratta di un freno che troviamo solo nell'ascolto italiano, perché anche il Dolby Atmos inglese sul disco 4K, seppur migliore del DTS HD 7.1 che troviamo sul blu-ray, non ha la muscolarità e l'aggressività tipiche di questo tipo di codifica.

Black Panther: Wakanda Forever, un'immagine del film

Sia chiaro che in entrambe le lingue l'ascolto resta molto coinvolgente, i dialoghi sono cristallini, i diffusori lavorano di buona lena e l'estensione surround è profonda e cattura i numerosi effetti delle scene di azione con perfetta direzionalità ed efficaci panning, ma sono la corposità generale e la dinamica a lasciare un po' di perplessità. Anche i bassi sono presenti ma non devastanti come dovrebbero in alcune sequenze, anzi trovano maggiore soddisfazione nella colonna sonora.

Black Panther: Wakanda Forever, cosa aspettarsi dal futuro della saga Marvel

Gli extra: un poster, il commento audio e mezz'ora di contributi

Black Panther: Wakanda Forever, Alex Livinalli, Mabel Cadena in una scena

Buono ma non esaltante anche il reparto dedicato agli extra, con quasi mezz'ora di contributi oltre al commento audio dello sceneggiatore/regista Ryan Coogler, dello sceneggiatore Joe Robert Cole e del direttore della fotografia Autumn Durald Arkapaw. Va ricordato però che all'interno della confezione c'è anche un poster esclusivo. Gli extra partono con Immaginare due mondi (11') che ovviamente parla dell'espansione del mondo di Wakanda e del complesso design di produzione, del lavoro sul set, dei costumi, dei personaggi e delle nuove culture rappresentate nel film. A seguire Passaggio del testimone (6'), in pratica un'esplorazione delle evoluzioni dei personaggi con focus sulla relazione tra T'Challa e Shuri, e le Papere (2' e mezzo), con momenti divertenti durante le riprese sl set. Per chiudere troviamo 10 minuti di scene tagliate, con quattro sequenze eliminate dal montaggio finale.