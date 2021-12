Back to the Outback, parlano i registi: “Volevamo mostrare al mondo questi animali fantastici"

La nostra intervista a Clare Knight e Harry Cripps, registi di Back to the Outback - Ritorno alla natura, il film d'animazione disponibile su Netflix.

Australia, natura selvaggia, una fauna unica nel suo genere. Questi gli ingredienti alla base di Back to the Outback - Ritorno alla natura, questi gli argomenti della nostra conversazione con i due registi del film d'animazione disponibile su Netflix dal 10 dicembre, che racconta di un gruppo di animali pericolosi che fuggono da uno zoo stanchi di essere bistrattati per il loro aspetto spaventoso. A dispetto da uno spunto che sa di Madagascar e di un comparto tecnico che si ferma un passo dietro i colossi del settore, il lavoro dei due registi è gradevole e divertente per un pubblico di famiglie, con un importante messaggio di accettazione e andare oltre le apparenze che loro stessi hanno tenuto a sottolineare nella nostra chiacchierata. Vediamo cosa ci hanno raccontato Clare Knight e Harry Cripps.

Destinazione Australia

Cosa potere raccontarci della genesi del film? Come avete immaginato l'idea alla base di Back to the Outback?

Harry Cripps: L'idea originale è in realtà del produttore Greg Lessons, che ha portato i suoi figli a una mostra di farfalle al Museo di Storia Naturale di Los Angeles per rendersi conto che a loro non interessava per niente, che volevano solo vedere serpenti e ragni. Così ha pensato che sarebbe stato divertente fare un film sugli animali velenosi e mortali invece di quelli carini, così mi ha contattato perché ha considerato l'Australia il posto perfetto per un film simile, perché è un territorio famoso per avere gli animali più carini del mondo come i koala, ma anche per avere serpenti, scorpioni, ragni e lucertole tra i più letali. Così abbiamo discusso di questo contesto e rendere questo tipo di animali i nostri eroi ci è sembrato un passo naturale.

Hai citato l'Australia che con la sua natura è una parte fondamentale del film. Come avete lavorato sulle location e i fondali?

Clare Knight: Avevamo queste location fantastiche mentre i personaggi viaggiavano da Sydney alle Blue Mountains verso l'entroterra, così i nostri scenografi hanno lavorato duramente, da Mike Yamada al character designer Jesse Aclin, per rendere questa versione magica di quei luoghi bellissimi, così come una versione attraente di questi animali, di cui abbiamo scoperto che in passato la gente era spaventata. Volevamo che fossero il più accattivanti possibile, perché volevamo suscitare interesse nei confronti di questi animali inusuali. Per esempio il diavolo spinoso è un animale fantastico, ma non molte persone lo conoscono, così renderlo un protagonista ci è sembrata una grande opportunità.

Carini, ma pericolosi

A proposito dell'aspetto degli animali, ci dite qualcosa in più sulle scelte fatte per il character design?

Harry Cripps: Come ha accennato Claire, Jesse Aclin è stato il nostro character designer e la sfida è stata di far sì che ci si potesse identificare con queste creature spaventose. Ma non li ha solo resi adorabili, e l'ha fatto molto bene, ha anche usato alcune delle loro caratteristiche naturali per mettere in scena qualità umane. Per esempio i ragni hanno questa strana danza d'accoppiamento, che è piuttosto spaventosa, e l'abbiamo fatta diventare la passione per il ballo di Frank, l'abbiamo reso un adolescente che ha ancora un rapporto difficile con il proprio corpo con cui cerca di fare i conti. Non è molto diverso quello che abbiamo fatto con il diavolo spinoso: sono noti per le loro abilità di camuffarsi, per le loro punte, e l'abbiamo reso in questa sorta di ragazza gotica, super intelligente, che conosce sempre il modo migliore per fuggire. E per quanto riguarda Maddie, il serpente, abbiamo tenuto in mente che fosse come una ragazza con l'apparecchio per i denti, imbarazzata di se stessa e del suo corpo. Questo è il modo in cui abbiamo gestito lei e le sue zanne quando abbiamo iniziato a disegnarla, perché volevamo che fosse facile per i bambini identificarsi con lei, ma allo stesso tempo non perdere quell'aspetto interessante che è proprio di queste creature.

Avete avuto grandi interpreti al doppiaggio. Ci raccontate le scelte fatte in fase di casting?

Clare Knight: Abbiamo fatto gran parte di questo lavoro in lockdown. Avevamo appena fatto la prima registrazione con Jackie Weaver il giorno in cui siamo stati mandati a lavorare a casa, quindi quella è l'unica fatta in studio, mentre la maggior parte è stata realizzata a casa degli attori. Ma mentre immaginavamo il look definitivo di ogni personaggi, i rispettivi interpreti hanno contribuito con idee straordinarie. Se pensiamo a Frank e i suoi denti, Guy Pearce ha suggerito il modo di parlare che dovesse usare, mentre Isla Fisher ha aggiunto tempi comici e calore alla voce di Maddie e Tim Minchin è stato perfetto per un personaggio che è carino e coccolone, ma ha queste battute fulminanti che spezzano l'immagine immacolata del koala.

Back to the Outback tra sfida e ispirazioni

Qual è stata la sfida più difficile di questo progetto?

Harry Cripps: Ovviamente la pandemia e il lockdown. Siamo passati dall'essere faccia a faccia al ritrovarci ognuno a casa sua, ma Netflix è stata fantastica: siamo stati mandati a casa un giovedì e il lunedì avevamo già tutto il necessario per continuare il lavoro da casa. A stento abbiamo perso un giorno. Ma è stata comunque una sfida, perché l'animazione è un modo di fare film molto collaborativo, in cui ognuno contribuisce a portare in vita i personaggi, dagli attori agli animatori. Abbiamo dovuto imparare un modo nuovo di comunicare e portare avanti il lavoro a telefono e via Zoom, per sopperire a quella mancanza che si era venuta a creare, ma alla fine l'abbiamo fatto con successo.

Clare Knight: Siamo stati anche fortunati ad avere una produttrice come Daniela Mazzucato, che è italiana ed è stata fantastica. Ha tenuto insieme tutto il gruppo di lavoro, ha seguito tutti e messo tutti a proprio agio. Straordinaria!

Quali sono state le vostre ispirazioni? Che modelli avevate in mente lavorando al film?

Harry Cripps: Sono cresciuto in Australia, a Sydney e nelle Blue Mountains. Sono cresciuto con questi animali. Sulla spiaggia che frequentavo c'erano allarmi per gli squali di frequente e meduse velenose. Nelle Blue Mountains, dove vivevano i miei nonni, c'erano molti serpenti e ragni. Ci sono cresciuto, ne avevo paura come chiunque altro, ma allo stesso tempo ne ero orgoglioso. Li amavo più di quanto amassi i canguri e i koala, quindi questa è stata la mia ispirazione nel fare questo film, avere l'opportunità di portare in vita questi animali e mostrarli al resto del mondo, perché sono meravigliosi.

Clare Knight: La mia ispirazione è legata al messaggio che riguarda il percorso di Maddie. Inizia che non è a proprio agio con se stessa, è chiamata un mostro, e ho pensato che potesse essere non solo una lettera d'amore all'Australia e i suoi animali, ma un messaggio d'amore per i bambini sul non giudicare un libro dalla copertina e guardare a cosa c'è nel profondo. Mi è sembrato fantastico poter portare quel messaggio nel mondo.

Per quanto riguarda la vostra collaborazione, come avete condiviso idee e compiti

Harry Cripps: Non ci siamo divisi i compiti. Io venivo dalla scrittura, Claire dal montaggio ed entrambi avevamo lavorato per altri studi. Così quando abbiamo iniziato questo progetto è stato un esordio per entrambi alla regia e abbiamo deciso di prendere tutte le decisioni insieme, senza dividerci i compiti. Per fortuna abbiamo gusti molto simili per quanto riguarda la comicità e i film in generale.

Clare Knight: Harry ha scritto una sceneggiatura fantastica e già sulla pagina c'era tutta la struttura e i personaggi. Me ne sono innamorata e siamo stati subito in sintonia su come sarebbe dovuto apparire ed essere da tutti i punti di vista. Ce l'abbiamo messa tutta per essere d'accordo su ogni aspetto.

Un ultima domanda riguarda Netflix e lo splendido lavoro che sta facendo sull'animazione. Quanto pensate che sia importante avere un altro grande nome che lavora sul campo?

Harry Cripps: Credo sia molto importante avere un altro nome forte e solida competizione. E poi è Netflix. Credo che ogni studio abbia un suo stile particolare quando si tratta di animazione, ma quel che è fantastico di Netflix è che non è interessata a definire uno stile unico, ma supportare ogni autore e le loro diverse visioni. In questo modo si ha un'ampia varietà di stili di animazione da proporre in 190 paesi. Penso che sia fantastico quello che stanno facendo.

Clare Knight: Veniamo da background diversi, ma siamo stati in animazione per diverso tempo. Il fatto che abbiano dato a noi esordienti questa fiducia è straordinaria. Veniamo entrambi da un sistema in cui saremmo stati incasellati per il resto della nostra carriera come scrittore e montatrice, e l'idea che ci sia stata data la possibilità di portare questa storia su schermo è un manifesto della volontà di Netflix di dar spazio a nuovi talenti.