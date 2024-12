Billy Bob Thornton ha rifiutato il ruolo del villain in due famose saghe: ecco quali

Nel corso della sua carriera, Billy Bob Thornton si è cimentato in diversi ruoli molto diversi tra loro ma è spesso stato scelto per interpretare villain che sono stati apprezzati da critica e pubblico come Lorne Malvo in Fargo.

Tuttavia, in passato all'attore vennero proposti due ruoli di cattivi che lui stesso decise di non accettare per non rimanere del tutto bloccato in un contesto che l'avrebbe limitato parecchio.

I due villain rifiutati

Intervenuto al podcast Bingeworthy, Billy Bob Thornton ha confessato di aver rifiutato i ruoli di Green Goblin in Spider-Man di Sam Raimi e del trafficante d'armi Owen Davian in Mission: Impossible III.

Billy Bob Thornton nel ruolo di Ed Crane in L'uomo che non c'era

"Non sono molto interessato a quel tipo di ruoli. Con il Green Goblin non avevo voglia di alzarmi alle 4 del mattino per cinque o sei ore di trucco. E con Mission: Impossible III non volevo essere il tipo che cerca di uccidere Tom Cruise. Se sei il cattivo in un grande film come quello, il pubblico se lo ricorda per sempre. Preferisco mantenere le cose più leggere e meno prevedibili".

I ruoli di successo

Al posto di Thornton vennero scritturati Willem Dafoe per Green Goblin in Spider-Man e Philip Seymour Hoffman per Owen Davian in Mission: Impossible III. Nonostante questi 'no', Billy Bob Thornton ha interpretato diversi personaggi entrati nell'immaginario del pubblico.

Dal film dei Coen L'uomo che non c'era a Willie di Babbo bastardo, Billy Bob Thornton ha messo in fila una serie di ruoli apprezzati da critica e pubblico. In particolare, negli ultimi anni è stato apprezzato il personaggio del sadico sicario Lorne Malvo in Fargo, grazie al quale si è aggiudicato un Golden Globe.