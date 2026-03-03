Arco, recensione: animazione d'autore tra ispirazioni e viaggi nel tempo

Una bella sorpresa: è così che definiremmo senza troppi indugi Arco - Un'amicizia per salvare il futuro, il lungometraggio opera prima di Ugo Bienvenu, entrato a pieno titolo nella cinquina degli Oscar 2026 come aspirante alla statuetta per il miglior film d'animazione. Il film ha iniziato ad attirare l'attenzione al Festival di Cannes, per poi giungere al Festival Internazionale del Film d'Animazione di Annecy accaparrandosi il prestigioso Cristal Award.

Arco in una scena

Arco è infatti un'opera delicata e visionaria, una storia in grado di espandere il nostro immaginario pur contenendo riferimenti e suggestioni appartenenti ai grandi maestri del settore. Una visione da non perdere per scoprire un piccolo gioiello adatto a tutti, che rende Bienvenu un autore da tenere decisamente in considerazione per il futuro.

Arco, la trama a spasso nel tempo

Arco viaggia nel tempo

Arco è un bambino di dieci anni che vive in un futuro dove l'umanità ha acquisito la capacità di viaggiare nel tempo. Mentre i suoi genitori e la sorella sono via, però, lui si sente insoddisfatto: badare alla casa e agli animali non gli basta perché vorrebbe anche lui viaggiare tra le epoche per vedere i dinosauri, anche se per ora è troppo piccolo. Quando una sera tutti dormono, il ragazzino decide di sottrarre alla sorella il mantello che consente di viaggiare e di avventurarsi verso la preistoria. Le cose non vanno come previsto e, a causa dell'inesperienza, precipita in un bosco nel 2075. È qui che viene soccorso da Iris, una bambina più o meno della sua età che soffre a causa di due genitori troppo spesso assenti. Tra i due nascerà una profonda amicizia che porterà Iris a cercare di aiutare Arco in ogni modo, anche a costo di mettersi in pericolo.

Un futuro d'autore per il regista

Un'amicizia che sfida il tempo e le ere, breve eppure profonda; due futuri che raccontano un'umanità persa, costretta a modificare radicalmente il suo modo di vivere pur di non soccombere. Tanti sono gli argomenti e le tematiche toccate dal film, che assume i connotati di un'opera delicata, colorata e struggente. Attraverso le vicissitudini di due imprudenti e coraggiosi ragazzini, mostra un immaginario così interessante e contemporaneo che è praticamente impossibile non appassionarsi alla storia. Arco e Iris sono due bambini tratteggiati in modo credibile per la loro età: sono impulsivi, a volte capricciosi e per questo estremamente autentici.

Arco e Iris in un momento del film

La spontaneità dell'infanzia, unita alla storia di formazione e alle tematiche ambientaliste, apre a un vasto numero di riferimenti: dalle opere immortali di Hayao Miyazaki alle più recenti pellicole di Mamoru Hosoda e Makoto Shinkai, fino a velate suggestioni alla Moebius. Arco - Un'amicizia per salvare il futuro è in grado di evocare questi modelli pur rimanendo originale. Bienvenu, che è anche un fumettista, sfrutta l'essere profondamente immerso nelle arti figurative per costruire qualcosa di personale che, più che citare, omaggia i mostri sacri del settore con eleganza e consapevolezza.

Tecnica e stile per un film da vedere

Arco viene soccorso da Iris

A rendere Arco un ottimo film non sono solo la scrittura e lo stile narrativo, ma anche la realizzazione tecnica di buon livello, dove l'animazione a mano si fonde alla perfezione con la CGI per creare paesaggi suggestivi e tratteggiare un futuro dalle caratteristiche ben precise e funzionali alla storia. Il tratto dal forte sapore fumettistico, poi, fa il resto, conferendo personalità all'intera opera e dando allo spettatore un assaggio di quella che potrebbe diventare la cifra stilistica del suo autore.