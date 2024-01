Appuntamento a Land's End, la recensione: su e giù per il Regno Unito a bordo del bus

La recensione di Appuntamento a Land's End, nostalgico on the road britannico interpretato dal veterano Timothy Spall.

Una storia struggente, ma ricca di humor. Questo è il segreto di tante pellicole inglesi che fondono sentimento e piacevolezza. Appuntamento a Land's End si inserisce nella scia, seppur con qualche limite dovuto alla sceneggiatura un po' troppo meccanica di Joe Ainsworth. Diretto dallo scozzese Gillies MacKinnon, Appuntamento a Land's End è un road movie toccante che sembra confezionato apposta per strappare sorrisi e lacrime durante la visione. Ma soprattutto, come da tradizione, non può fare a meno della presenza imprescindibile di un grande interprete della tradizione britannica che in questo caso è il 66enne Timothy Spall.

Appuntamento a Land's End: un'immagine del film

1400 chilometri separano il punto più a nord della Scozia al punto più a sud dell'Inghilterra, Land's End. Tom (Timothy Spall), ingegnere in pensione, decide di percorrere questa distanza in un lungo viaggio a tappe accuratamente pianificato usando solo il suo abbonamento gratuito sugli autobus locali per tener fede alla promessa fatta alla moglie. Sessant'anni prima la coppia aveva compiuto il viaggio contrario, da Sud verso Nord, per lasciarsi alle spalle un terribile trauma, ma questa storia viene ricostruita in maniera frammentaria attraverso una serie di flashback che si inframezzano al presente.

Un viaggio che vale una vita

Appuntamento a Land's End: una scena tratta dal film

Inutile dire che nei panni di un uomo anziano e malato, ma dotato di spirito e di un'eccezionale forza di volontà, Timothy Spall è impeccabile. L'attore, presente praticamente in ogni scena (flashback esclusi), è costretto a un tour de force attoriale da cui esce vincente. Il suo volto così caratteristico e il carisma che lo pone sempre al centro dell'attenzione catalizzano lo sguardo del pubblico, minimizzando i difetti di uno script poco spontaneo e troppo programmatico.

Appuntamento a Land's End: una foto del film

Dopo aver passato la sua intera esistenza in un piccolo villaggio della Scozia tra passeggiate sulla scogliera e la cura dell'orto, l'anziano e nostalgico Tom (che consulta le mappe, prende appunti su un quaderno e si sposta solo in autobus) si mette in gioco in un viaggio sfiancante che gli farà incontrare tante persone diverse e lo metterà a confronto con l'odierna tecnologia imperante. Tom non comprende il mondo che lo circonda e si muove vorticosamente, ma in fin dei conti neanche gli interessa più di tanto. Borseggiatrici, autisti cordiali, giovani bulli, cheerleaders, immigrati arabi e ucraini... Per quanto gentili o moleste siano le persone in cui si imbatte, ai suoi occhi risultano invisibili tanto è determinato a raggiungere il suo obiettivo per onorare la promessa fatta alla moglie.

Svolte narrative troppo programmatiche

Appuntamento a Land's End: una scena del film

Appuntamento a Land's End è una visione piacevole e coinvolgente, ma l'impressione è che la storia sia costruita in maniera programmatica per toccare determinati tasti nello spettatore. Se Timothy Spall dona dignità e compostezza al suo personaggio, non tutte le figure di contorno sono altrettanto azzeccate. La varietà di caratteri che interagisce con Tom comprende tipologie talmente diverse da sembrare assai poco spontanee, a tratti perfino caricaturali.

Scene come il canto insieme ai tifosi della squadra locale e a un gruppo di donne impegnate a festeggiare un addio al nubilato o il momento in cui Tom distoglie un giovane dal proposito di arruolarsi nell'esercito risultano un po' troppo forzate in cui contesto che punta a essere il più naturale possibile. I momenti piacevoli, in Appuntamento a Land's End, non mancano, ma l'approfondimento delle motivazioni dei personaggi spesso difetta. Non aiutano un incipit e un finale un po' troppo bruschi e affrettati.