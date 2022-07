Animali fantastici - I segreti di Silente in 4K UHD, la recensione: magicamente immersi nel Wizarding World

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Jude Law in una scena del film

Il terzo capitolo delle avventure di Newt Scamander, nonché nuova avventura del Wizarding World creato da J.K. Rowling, è approdato finalmente in homevideo. E come vedremo nella recensione di Animali fantastici - I segreti di Silente in 4K UHD, il film diretto da David Yates con Eddie Redmayne, Jude Law e Mads Mikkelsen, ha ricevuto da Warner Bros. Home Entertainment un trattamento sontuoso. Per il capitolo che vede Silente ingaggiare Newt Scamander e il suo team per cercare di opporsi al mago oscuro Grindelwald, Warner propone infatti varie edizioni, oltre a collection sugli undici film del Wizarding World e box con le otto opere su Harry Potter. Ma restando ad Animali fantastici - I segreti di Silente, andiamo a scoprire l'edizione più prestigiosa sul piano tecnico, ovvero quella 4K UHD a due dischi, una slipcover che contiene anche la versione blu-ray.

Un video 4K ammirevole per la capacità di domare immagini difficili e complicate

Per analizzare l'edizione 4K UHD targata Warner, partiamo dal video e dalla premessa che Animali Fantastici - I segreti di Silente è un film piuttosto scuro, dominato da colori sobri e tenui, con variegate sfumature di grigio, spesso privo di colori vividi o brillanti. Questo porta a un quadro piuttosto soft, con tonalità soffuse e un dettaglio che non è sempre quello incisivo e tagliente di altri film. Ma se non è un video di quelli che lasciano a bocca aperta, questo è dovuto esclusivamente al girato e al look: per vedere invece quanto sia efficace il 4K e il ruolo fondamentale svolto da HDR e Dolby Vision, basta proprio apprezzare con occhio attento le scene più ostiche e difficili, che rispetto al blu-ray qui regalano un nero più profondo e maggiori livelli di sfumatura nell'apparente monocromia di alcune sequenze.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Mads Mikkelsen in una scena

Il risultato è una maggior profondità generale e una precisa percezione dei dettagli anche nelle ombre più scure. Che il riversamento sia di altissima qualità, lo rivela poi la grande fluidità delle immagini nonostante il massiccio utilizzo di CGI, e la nitidezza delle poche scene ben illuminate e cromaticamente più brillanti, oltre alla ricchezza dei primi piani. In buona sostanza, le immagini sono molto fedeli al look del film, ed è quello che si chiede a un prodotto homevideo. Prodotto che tra l'altro sfodera un disco a triplo strato a 100 GB, che gestisce decisamente meglio la compressione rispetto al blu-ray (dove appaiono talvolta leggeri fenomeni di banding e posterizzazione) e consente di digerire le tante tracce audio e gli oltre 70 minuti di extra.

Audio: la magia di un fantastico e travolgente Dolby Atmos anche in italiano

Animali Fantastici - I segreti di Silente, una foto del film

Già, si parlava di tante tracce audio. Ma la grande notizia è che oltre alla quantità, c'è tantissima qualità, anche per la lingua italiana. Con grande soddisfazione registriamo infatti nel disco 4K UHD la presenza di una traccia Dolby Atmos italiana (nel blu-ray c'è il DTS HD 5.1), cosa decisamente rara che consente di non rimpiangere per una volta la controparte inglese, preferibile ovviamente solo per la naturalezza dei dialoghi. Il mix è davvero impressionante per potenza, dettaglio, precisione e impatto. Ci sono tante scene di azione e manifestazioni scoppiettanti di poteri nel film, raggi magici e personaggi che volano, ebbene tutti questi momenti spettacolari sono catturati in maniera perfetta: lo spettatore nei momenti chiave è letteralmente circondato dagli effetti, non solo dall'attività surround ma anche da una verticalità piuttosto aggressiva. I bassi sono incisivi e rombanti, ma senza mai essere invasivi, colonna sonora e dialoghi nitidi e puliti si integrano a meraviglia per un ascolto praticamente perfetto.

Gli extra: 70 minuti tra approfondimenti e scene eliminate

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Alison Sudol in una scena

Decisamente buona anche la sezione extra, con oltre 70 minuti di contributi. Si parte con The Dumbledore Family Treek (8' e mezzo), featurette dedicata ai parenti di Albus Silente, iniziando con i suoi due fratelli e risalendo a diverse generazioni. Si prosegue con Dumbledore Through the Ages (7' e mezzo), con il regista David Yates, il produttore David Heyman, l'attore Richard Harris, J.K. Rowling e Jude Law che parlano della lunga storia del personaggio, quindi Magical or Muggle (4' e mezzo) che è in pratica un giochetto di indovinelli, e poi The Magic of Hogwarts (6'), con Jessica Williams, Jude Law, Callum Turner, Victoria Yeates e altri personaggi che condividono i loro ricordi dell'iconico set visto in diversi film del Wizarding World. A seguire Even More Fantastic Beasts (6' e mezzo) sulle nuove creature presenti nel film, quindi Newt in the Wild (5') sul personaggio interpretato da Eddie Redmayne.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Ezra Miller in una scena

Poi ancora avanti con The German Ministry of Magic (5') su una location davvero speciale, A Dumbledore Duel (4') sulla resa dei conti fra Albus e Credence, The Candidates' Dinner (5') con l'analisi della relativa sequenza, e Erkstag Jailbreak (5') con l'analisi di un'altra scena chiave tra realizzazione ed effetti visivi. A chiudere Battle in Bhutan (6') sulla scena finale, cinque scene eliminate per un totale di 7' e infine The Secrets of Cursed Child (5'), un promo per la produzione teatrale di Harry Potter.