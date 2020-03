Amazon Fire Stick e Disney+: installazione e procedura

Accedere a Disney+ con Amazon Fire Stick: come installare la app di Disney Plus sul dispositivo Amazon.

Disney + login

Dopo diversi mesi trascorsi nell'incertezza, verso la fine del 2019 è stata ufficialmente siglata l'unione tra Amazon Fire Stick e Disney+. Disney Plus sarà, così, disponibile anche sulla Amazon TV e fruibile con tutti i dispositivi del colosso dell'elettronica (come, appunto, gli Stick). D'altra parte, per poter fruire dei contenuti che Disney + mette a disposizione, è necessario scaricare la app dedicata su dispositivi di parte terzi. Se vi state chiedendo come fare a guardare Disney+ su Amazon Fire Stick, proseguite nella lettura.

Cos'è Amazon Fire Stick

Amazon Fire Stick

Prima di illustrarvi come configurare la app di Disney+ su Amazon Fire Stick, spieghiamo in cosa consiste questo dispositivo (per chi ancora non lo conoscesse). Amazon Fire Stick è un dongle, un piccolo adattatore sotto forma di chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore per poter navigare in rete e vedere contenuti video in streaming. Questo dispositivo permette di accedere all'enorme catalogo dello Store Amazon, nel quale si possono trovare moltissime applicazioni per Android. Tra queste app è presente, ovviamente, anche quella di Disney+.

Disney+: cos'è, come funziona e come vederlo

Scaricare l'app Disney+ su Amazon Fire Stick

Interfaccia Disney + su Amazon Fire TV

Una volta configurato Amazon Fire Stick sul proprio televisore, basterà accedere alla sezione delle applicazioni disponibili (Amazon Store) e navigare alla ricerca dell'app di Disney+, oppure, digitarne il nome all'interno dell'apposita barra "cerca". Una volta trovata, sarà sufficiente cliccarci sopra e l'applicazione verrà scaricata automaticamente. La navigazione sarà possibile tramite apposito telecomando Alex fornito in dotazione o utilizzando direttamente il proprio smartphone Android o iPhone.

Abbonarsi a Disney+

Pre-ordine dell'abbonamento su Disney +

Prima di poter accedere ai contenuti di Disney+ su Fire Stick, bisognerà ovviamente, registrarsi e sottoscrivere un abbonamento al servizio. È possibile abbonarsi a Disney Plus accedendo direttamente al sito ufficiale DisneyPlus.com/it o attraverso la app: in entrambi i casi, verrà richiesta la creazione di un account, inserendo quelle che saranno le proprie credenziali per il login. In seguito, sarà possibile scegliere il pacchetto desiderato e selezionare il metodo di pagamento. In Italia, l'abbonamento mensile ha un costo di € 6,99 contro i € 69,99 di quello annuale (quindi € 5,83 al mese).

Accedere e guardare Disney Plus su Amazon Fire Stick

Per poter accedere all'intero catalogo dei contenuti da Amazon Fire Stick, sarà sufficiente seguire una semplice procedura:

Accedere alla sezione App e Giochi di Amazon Fire Stick;

Digitare Disney+ nella barra di ricerca o scorrere tra le applicazioni;

Una volta trovata, avviare l'app Disney +;

Digitare le credenziali del proprio account create in precedenza ed effettuare il login;

Iniziare lo streaming!

Questa semplice procedura vi permetterà di guardare Disney+ su Amazon Fire Stick e di accedere ai migliaia di contenuti disponibili.