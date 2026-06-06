Amarcord e Matrimonio all'italiana: i capolavori di Fellini e De Sica nello splendore del 4K UHD

Fino a qualche anno fa, sarebbe stato solamente un sogno poter rivedere i grandi classici del cinema italiano nello splendore del 4K UHD. Adesso quel sogno è diventato realtà e la collana CG 4K ICONS di CG Entertainment dà sicuramente una robusta mani in questo senso, grazie a due uscite di film che hanno fatto la storia del nostro cinema: Amarcord di Federico Fellini e Matrimonio all'Italiana di Vittorio De Sica, che per la prima volta approdano nel mondo del 4K.

Una scena di Amarcord

Per capire il valore dei film, non bastano i riconoscimenti, che comunque sono davvero di notevole portata. Solo per citare quelli più prestigiosi, Amarcord vinse l'Oscar nel 1975 come miglior film straniero, mentre Matrimonio all'Italiana vinse il Golden Globe nella medesima categoria nel 1965. Due capolavori che come detto, grazie alla collana CG 4K ICONS ora possono essere rivisti e riapprezzati in nuove edizioni restaurati e con video 4K tirati a lucido, che cercano di limitare al massimo il peso inevitabile del tempo.

Amarcord, il 4K esalta la poesia e l'aria sognante del film di Fellini

L'edizione 4K UHD di Amarcord

Della magia di Amarcord si sono scritti fiumi di parole: la poesia e l'aria sognante del film di Federico Fellini, accompagnati dalla struggente musica di Nino Rota, sono emozioni che rimangono indelebili per sempre. E che ora vengono scolpite in un video 4K che colpisce per la sua pulizia e per la qualità del dettaglio, oltre che per una grana abbastanza leggera che riesce a scorrere naturale e organica. Ma a fare un notevole balzo in avanti è anche l'intensità del croma, con il rosso del vestito che esalta ulteriormente la sensualità del personaggio della Gradisca interpretata da Magali Noël.

La Gradisca è uno personaggi principali del film di Fellini

Tutte le scene del film comunque acquistano ulteriore spessore, dalla generosità fisica della tabaccaia ai tanti personaggi che circondano l'adolescenza di Titta. Ci sono anche momenti molto difficili per il video, affiora qualche sbavatura nella rumorosa scena della nebbia e nelle sequenze più scure, ma davvero poca cosa perché le immagini riescono a superare con una certa brillantezza anche questi ostacoli.

Audio discreto e due preziosi extra

La tabaccaia, uno dei personaggi iconici di Amarcord

Per quanto riguarda l'audio, possiamo scegliere fra un Dolby Digital 2.0 e il preferibile DTS-HD Master Audio 2.0. La traccia è molto pulita, non ci sono distorsioni o fruscii e nonostante alcuni limiti fisiologici delle pellicole di tanti anni fa, la resa è discreta con una dignitosa resa dei dialoghi e un'ambienza che riesce a espandersi timidamente almeno sull'asse laterale. Buono il reparto dedicato agli extra. Troviamo innanzitutto il documentario Come spiegare l'Italia agli extraterrestri, che dura 37 minuti e ospita gli interventi di approfondimento del film di Nicola Bassano, Miro Gori, Paolo Virzì e Goffredo Fofi. A seguire l'interessante Provini, tagli e doppi di Giuseppe Tornatore, 8 minuti che il regista siciliano ha selezionato e montato da ore di materiale inedito e outtakes tratti dal set di Amarcord, ritrovati negli archivi di Cristaldifilm e della Cineteca di Bologna.

Matrimonio all'italiana: video 4K efficace, audio discreto ma nessun extra

L'edizione 4K di Matrimonio all'italiana

Sul piano artistico poco resta da dire anche di Matrimonio all'italiana, uno dei più grandi capolavori di Vittorio De Sica con protagonisti Sophia Loren e Marcello Mastroianni, tratto dalla commedia "Filumena Marturano" di Eduardo De Filippo. Il video 4K anche in questo caso è un salto di qualità rispetto al blu-ray, soprattutto per un dettaglio notevole che si fa apprezzare sui primi piani ma anche nelle ambientazioni, oltre che per un croma più brillante e incisivo. Va anche detto che in alcune scene la grana è davvero grossolana, mentre in altri momenti sembra più leggera e naturale. Ne risente leggermente anche qualche fondale, ma va detto che la visione è davvero piacevole e resta la migliore finora disponibile.

Marcello Mastroianni e Sophia Loren in Matrimonio all'italiana

Per quanto riguarda l'audio anche qui troviamo il Dolby Digital 2.0 e il DTS HD 2.0, che è ovviamente preferibile. La traccia suona in maniera convincente nonostante qui gli anni sulle spalle del film siano ancora di più: la secchezza tipica dei dialoghi datati si sente ma il sonoro è pulito anche se la frequenza è comprensibilmente limitata. La brutta sorpresa è che purtroppo non troviamo nessun extra e sotto questo aspetto si poteva certamente fare di più.