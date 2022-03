Altrimenti ci arrabbiamo, Edoardo Pesce: “Mi sono ispirato a Baloo del Il libro della giungla”

Altrimenti ci arrabbiamo: Edoardo Pesce e Alessandro Roja in una scena

Il cinema crea icone, lo sappiamo. E se Bud Spencer e Terence Hill lo sono diventate, anche grazie al film a cui oggi si sta rendendo omaggio, grazie al nuovo Altrimenti ci arrabbiamo, al cinema dal 23 marzo, Edoardo Pesce e Alessandro Roia, insieme a Christian De Sica e alla dune buggy, sono già diventati iconici. La notizia ce la dà direttamente Christian De Sica nel bel mezzo della nostra video intervista, quando ci mostra il suo smartphone una foto con un tatuaggio che raffigura un'immagine del film. "Un amico nostro, prima ancora che esca il film, si è già tatuato i due personaggi e la dune buggy" ci racconta De Sica mentre ci mostra la foto. "Siamo già sulla coscia pelosa di una persona! E il film deve ancora uscire. È un nostro amico...".

Altrimenti ci arrabbiamo: Edoardo Pesce e Alessandro Roja in un'immagine del film

Edoardo Pesce e Alessandro Roia, insieme a Christian De Sica, sono divertiti e divertenti non solo nella commedia di cui vi stiamo parlando, ma anche fuori dal set, nella conferenza stampa di lancio e nelle interviste. Tanto che, mentre in Altrimenti ci arrabbiamo sono su due lati opposti della barricata, (loro sono due amici che cercano di recuperare la dune buggy che hanno perso da bambini, lui un palazzinaro che vuole togliere un terreno al circo per farne un grattacielo), un ipotetico sequel potrebbe, come spesso accade, magari vederli insieme, dalla stessa parte. Perché, tutti e tre insieme, sono davvero spassosi.

La video intervista a Edoardo Pesce, Alessandro Roia e Christian De Sica

Un film innocente e ottimista

Altrimenti ci arrabbiamo: Edoardo Pesce durante una scena

Altrimenti ci arrabbiamo è un omaggio al film originale, ma soprattutto a un modo di fare cinema che non si fa più. "È innocente, ottimista, questo nostro omaggio rispecchia l'anima dei film originali" concorda con noi Edoardo Pesce. "I_o penso che un omaggio a L'eclissi di Michelangelo Antonioni non si farebbe mai_" sorride De Sica. "Fare un film oggi sull'incomunicabilità..." "Forse sarebbe più facile" interviene Pesce. "Sarebbe sui social..."

Altrimenti ci arrabbiamo, la recensione: Quell'omaggio sentito a un cinema che non si fa più

Come si fa a fare un prendere uno schiaffo?

Altrimenti ci arrabbiamo: Edoardo Pesce e la mitica Dune Buggy

Altrimenti ci arrabbiamo riprende tanti elementi del film del 1974. Uno di questi sono chiaramente le care, vecchie scazzottate, che sono eccessive e innocue come in quei film. Ma come si fa a prendere uno schiaffo nel modo giusto? "Basta mettersi in un certo modo rispetto alla macchina da presa" ci spiega Pesce. "Avevamo un team che ci ha aiutati molto, altrimenti ci saremmo fatti male" aggiunge Roia.

Altrimenti ci arrabbiamo: Edoardo Pesce, Alessandra Mastronardi e Alessandro Roja in una scena

L'orso Baloo de Il libro della giungla

Altrimenti ci arrabbiamo: Edoardo Pesce e Massimiliano Rossi in una scena

Edoardo Pesce, per il ruolo del suo Carezza, ha fatto un grande lavoro sulle movenze, sul fisico, ha creato un personaggio taciturno. "Mi sono ispirato all'orso Baloo de Il libro della giungla" ci ha spiegato. Ma che cosa avevano di speciale Bud Spencer e Terence Hill, chiediamo alla fine a Christian De Sica, che è stato un loro coevo? "Erano molto simpatici" ci risponde. "Bud Spencer e Terence Hill erano il bello e l'orso. Un po' come Boldi e De Sica".