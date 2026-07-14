Agent Kim Reactivated, la recensione: Azione ed emozioni nella serie coreana Netflix

Il pubblico di Netflix ha dimostrato di seguire e apprezzare le produzioni coreane che la piattaforma propone, ma è indubbio che il livello delle stesse sia disomogeneo e alterni grandi titoli in grado di diventare iconici (qualcuno ha detto Squid Game?) ad altri più di nicchia. Non è il caso di Agent Kim Reactivated, che superato il giro di boa di una prima stagione da dieci episodi in arrivo settimanalmente, si conferma un prodotto di livello assoluto. Ulteriore motivo di interesse è la sua origine: la serie si ispira infatti al celebre universo webtoon Manager Kim (creato da Toy e disegnato da Jung Jong-taek, costola del famosissimo franchise Lookism di Taejun Pak).

Il ritorno in azione di Manager Kim

Una scena della serie coreana di Netflx

Kim Do-hyeon (interpretato da un carismatico e glaciale So Ji-sub), conosciuto da tutti come il Manager Kim o con il nome in codice CODE-66, è un ex agente operativo sotto copertura delle forze speciali coreane. Dopo aver servito il suo Paese, ha scelto di ritirarsi a vita privata, lavorando come un comune impiegato d'ufficio e crescendo da solo sua figlia Min-ji (Seo Su-min), per onorare l'ultimo desiderio della defunta moglie. La sua fragile normalità va in frantumi quando Min-ji viene rapita: per salvarla, Kim è costretto a rispolverare il suo letale addestramento militare. Questa improvvisa ondata di violenza attira immediatamente l'attenzione del National Special Missions Bureau (diretto da Jung Sang-a, interpretata da Son Na-eun). Durante la sua spietata caccia all'uomo, Kim unisce le forze con altri due padri ed ex agenti operativi: Seong Han-su e Park Jin-cheol. Il letale trio si troverà a dover affrontare temibili avversari, tra cui lo spregiudicato costruttore edile Joo Kang-chan e Park Kang-seong, un implacabile agente nordcoreano.

Un "John Wick" in salsa coreana tra padri d'assalto

Le premesse per un'intrigante storia di vendetta condita di sana azione ci sono tutte e, da questo punto di vista, Agent Kim Reactivated non delude. Dopo un primo episodio molto introduttivo che definisce il contesto di ordinaria normalità del protagonista, si entra subito nel vivo. La costruzione delle sequenze d'azione è realizzata con cura estrema e creatività, arrivando persino a sperimentare tecniche innovative (come le sequenze in flashback ricreate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale generativa per garantire stabilità visiva nei combattimenti più concitati). Regia e script preparano il campo all'azione con intelligenza, accumulando una tensione che esplode in modo naturale e liberatorio.

Un momento di Agent Kim Reactivated

Vengono facilmente in mente esempi di grande action e revenge movie occidentali come John Wick o Io vi troverò, ma a parer nostro il paragone regge solo in superficie. Agent Kim Reactivated ha ingredienti diversi e sa come bilanciarli.

La forza di Agent Kim Reactivated è nel suo cuore

Come accennato sopra, la serie diretta da Lee Seung-young si prende il suo tempo per definire il contesto familiare, le difficoltà di Min-ji con le compagne di scuola e la malinconia di una vita ordinaria che va stretta a chi ha un passato straordinario. Su queste fondamenta poggiano le dinamiche emotive dei personaggi. Il legame tra Kim e la figlia e l'inaspettata "alleanza tra padri d'assalto" creano un ponte emotivo fortissimo con lo spettatore. Non si assiste solo a una sequenza di spettacolari arti marziali; si partecipa attivamente al dramma personale e alla determinazione di questi padri disposti a tutto.

Una scena della serie action coreana

È in questo equilibrio tra dinamica familiare, ironia cameratistica (merito della splendida alchimia tra So Ji-sub, Choi Dae-hoon e Yoon Kyung-ho), tensione e azione che Agent Kim Reactivated si rivela una scommessa vinta, promettendo di guidarci verso un finale che lascerà il segno.