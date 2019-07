Adler: in arrivo Genitori quasi perfetti e The Kelly Gang, il western rock con Russell Crowe

Russell Crowe si fa un selfie

A Ciné, Giornate estive di cinema, abbiamo incontrato Mattia Della Puppa, Head of marketing di Adler Entertaiment, che nei prossimi mesi distribuirà in sala una commedia italiana, Genitori quasi perfetti, diretta da Laura Chiossone, con protagonisti Anna Foglietta e Paolo Calabresi, The Informer, con Clive Owen e Rosamund Pike, e The Kelly Gang di Justin Kurzel, con protagonista il premio Oscar Russell Crowe, Charlie Hunnam e Nicholas Hoult.

Il western di Justin Kurzel, che Mattia Della Puppa a Natale ci aveva descritto come punk rock, è ormai pronto e sarà pieno di musica e colori, un po' come già successo nell'opera precedente del regista, il Macbeth con Michael Fassbender e Marion Cotillard.

Wolf Call - Minaccia in alto mare: Mathieu Kassovitz, Omar Sy in una scena

Adler Entertainment ha aderito all'iniziativa Moviement, con cui l'industria cinematografica italiana si impegna a non lasciare vuote le sale d'estate, lanciando lo scorso 27 giugno Wolf Call - Minaccia in alto mare, il bellissimo esordio di Antonin Baudry ambientato a bordo di un sottomarino. Della Puppa crede molto in questa iniziativa: "Moviement durerà tre anni, tirare le somme ora è prematuro, bisogna vedere le cose in prospettiva: pare ci sia un aumento di affluenza del 30% rispetto allo scorso anno, ma per valutare bene ci vorrà più tempo. Bisogna intraprendere un percorso che va portato avanti e mantenuto: si tratta principalmente di cambiare delle abitudini di consumo, cosa che non è mai semplice".

