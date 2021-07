A cena con il lupo, la recensione: L’ironica rivisitazione di un mito horror

La recensione di A cena con il lupo, il film tratto dal videogioco Ubisoft che rivisita il mito del lupo mannaro in chiave ironica ed è disponibile in digitale dal 2 luglio.

A cena con il lupo - Werewolves Within: Sam Richardson in una scena d'azione

Brividi o risate, horror o commedia? Non sempre è necessario scegliere da che parte stare e con questa recensione di A cena con il lupo parleremo di un film che dimostra come si possa trovare una propria dimensione di equilibrio tra questi generi... e non solo, come vedremo. Il film diretto da Josh Ruben e scritto da Mishna Wolff (nomen omen, come si suol dire), che arriva in digitale sulle principali piattaforme dal 2 luglio, aggiunge anche un ulteriore merito alla lista: quello di porsi con orgoglio tra gli adattamenti videoludici che posso definirsi riusciti, tratto com'è dal videogioco Ubisoft del 2016 che ripensa in modo efficace per il passaggio a un tipo di media diverso e un diverso contesto narrativo.

Tempo da lupi a Beaverfield

A cena con il lupo - Werewolves Within: Cheyenne Jackson, Harvey Guillén in una scena del film

Se infatti nel gioco Ubisoft ci si trovava in un'ambientazione fantasy medievale, A cena con il lupo ci accoglie nella nostra realtà e nella cittadina di Beaverfield, divisa e segnata da tensioni sociali dovute alla costruzione di un gasdotto voluta da Sam Parker. Il contesto sociale in cui si va a inserire la nuova guardia forestale Finn, arrivata in città per supervisionare la costruzione della nuova struttura e da subito istruito su vizi e virtù della comunità da parte della portalettere Cecyl, sua e nostra guida nel comprendere le dinamiche cittadine. Finn, però, scopre presto che dovrà affrontare anche una minaccia di natura diversa: qualcuno, o qualcosa, sta seminando il panico a Beaverfield e tra gli abitanti della cittadina sembra nascondersi un temibile assassino. Una ricerca e una tensione che raggiungono il culmine quando una forte nevicata costringe i residenti nella locanda cittadina, alimentando il gioco dei sospetti.

L'assassino è tra noi

A cena con il lupo - Werewolves Within: Sam Richardson in una scena del film

A questo ultimo aspetto dell'intreccio di A cena con il lupo fa riferimento quanto accennato in apertura sull'andare oltre il semplice connubio tra commedia e horror: nel gioco di indizi e sospettati tra i cittadini di Beaverfield e i personaggi del film, infatti, emergono dinamiche da classico whodunit che mantengono così il gioco narrativo alla base del titolo Ubisoft e aggiungono un ulteriore livello di fruizione al film messo in piedi da Wolff e Ruben, che evoca suggestioni alla Edgar Wright o Jon Clemens nel suo approccio al tema del licantropo. La riflessione sul lupo mannaro, sul lupo e il male che è dentro ognuno di noi è presente e interessante, ben evocata dal titolo originale Werewolves Within e dai presupposti della storia, soprattutto una volta che la tempesta di neve isola i protagonisti.

A cena con il lupo - Werewolves Within: un'immagine del film

Ma è all'elemento mistery del film a cui ammicca invece il titolo italiano, che richiama classici del genere e si concentra sulla dimensione di scoperta del misterioso assassino. Ogni personaggio è un sospettato, ognuno nasconde qualcosa che potrebbe identificarlo come colpevole, ma soprattutto ogni figura in scena è tratteggiata con surreale dettaglio dallo script di Mishna Wolff, che lavora su tic ed eccessi per assecondare il tono sopra le righe della pellicola orchestrata da Ruben. Una galleria di caratteri che suggeriamo di gustare in originale (avendo possibilità di scelta nella visione sulle piattaforme digitali), per cogliere le sfumature e verve comica dei diversi interpreti che aggiungono sapore alla storia, a cominciare dalla parlata black dei protagonista Sam Richardson.

L'equilibrio di sapori

A cena con il lupo - Werewolves Within: una scena del film

Non è un caso se abbiamo usato la parola sapore, perché ci viene spontaneo un paragone gastronomico nel raccontare A cena con il lupo, che si presenta come una ricetta semplice ma valorizzata da un eccellente equilibrio dei suoi diversi ingredienti: la giusta dose di umorismo, tensione quanto basta, una spruzzata di mito sulla figura del licantropo, un copioso condimento di segreti, sospetti e divisioni sociali. Josh Ruben miscela il tutto con abilità da chef e serve un piatto che si consuma con piacere. Non sarà forse arte culinaria, ma un piatto immediato che sa valorizzare la qualità dei suoi ingredienti. Insomma se siete alla ricerca di un film per passare una piacevole serata estiva, indecisi se scegliere tra le tante proposte, tra brividi, mistero o divertimento, A cena con il lupo è un titolo che può servirli tutti con equilibrio ed efficacia. E non è poco.