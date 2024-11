900 giorni senza Anabel, la recensione: un drammatico rapimento al centro di un true crime

Settimane e mesi interi trascorsi senza sapere nulla della propria amata figlia, finita nelle mani di rapitori senza scrupoli in uno dei casi che ha più tenuto con il fiato sospeso l'opinione pubblica spagnola. L'incubo di questa ventiduenne ha inizio il 12 aprile del 1993, una data che rimarrà indelebile nella memoria non soltanto dei genitori, ma di una nazione intera che nonostante lo scorrere del tempo non perdette mai la speranza di ritrovarla ancora in vita.

Un furgone bianco al centro delle indagini

Se volete sapere come sono andate esattamente le cose, questa nuova miniserie true-crime di tre episodi disponibile in esclusiva nel catalogo di Netflix vi darà tutte le risposte che stavate cercando. 900 giorni senza Anabel racconta infatti nelle tre ore circa totali di visioni il drammatico fatto di cronaca che ha visto sua malcapitata protagonista la studentessa universitaria Anabel Segura.

900 giorni senza Anabel: dal principio alla fine

Una foto di Anabel

L'inizio di ogni puntata ci ricorda come le numerose conversazioni telefoniche che ascoltiamo alternativamente nel resoconto di quanto avvenuto corrispondano a quelle reali, nelle quali i sequestratori chiedevano un ingente riscatto e dialogavano con il portavoce della famiglia, preoccupato e desideroso di sapere se la giovane fosse ancora viva al momento della chiamata. Una cifra monstre quella pretesa dai criminali, considerato anche il fatto che i coniugi Segura appartenevano sì alla classe agiata ma non erano certo in possesso di così tanto denaro.

Il caso si è complicato ulteriormente quando la stampa ci ha messo lo zampino, mandando all'aria quell'aura di segretezza che le forze dell'ordine avevano tentato di costruire intorno alla vicenda, anche al fine di non insospettire i rapitori che chiedevano con forza - ignari che le autorità fossero state già informate - di escludere categoricamente la polizia dalle indagini, pena gravi conseguenze per Anabel.

Un tira e molla continuo

Il caso in tv in 900 giorni senza Anabel

Un braccio di ferro estenuante quello che si gioca sulla linea telefonica - ai tempi niente cellulari o internet - e sul tentativo da parte degli investigatori di scoprire tramite la voce dei dettagli, che permettessero di risalire in qualche modo all'identità dei malviventi. Un'impresa investigativa che viene ripercorsa direttamente da alcuni dei reali protagonisti che lavorarono al caso e che lo ricordano come uno dei lavori più complessi ed estenuanti al quale abbiano mai lavorato.

Alle loro interviste si alternano vari filmati d'epoca e di repertorio, che ci mostrano la società spagnola allora contemporanea, con numerose manifestazioni di piazza a supporto della famiglia e un'apprensione generale da parte dell'opinione pubblica, con tanto di trasmissioni simil Chi l'ha visto - per la precisione l'omologa Quién sabe dónde - che in televisione ha cercato di dare una mano per una risoluzione positiva degli eventi. Questa particolare affezione da parte della gente comune era dovuta al fatto che ritenevano come quanto successo alla ragazza potesse accadere chiunque, anche per via di similitudini con rapimenti - o tentativi di - avvenuti in quegli anni.

Dritti alla verità

900 giorni senza Anabel: una scena della minisere TV

Ma con lo scorrere dei minuti della miniserie, che corrisponde metaforicamente a quello struggent, infinito, susseguirsi di giorni nella passata realtà, lo spettatore si carica di ansie e di aspettative che culminano poi nell'effettività di quanto avvenne, che naturalmente non vi spoileriamo. Tra sensitivi che hanno lucrato sul caso con presunte "illuminazioni divine", sciacalli che hanno tentato illeciti guadagni truffando la famiglia e parziali errori proprio da parte delle forze dell'ordine, che però non hanno mai mollato un secondo la loro ossessiva ricerca, 900 giorni senza Anabel è una produzione relativamente ligia al rispettivo genere, anche se come spesso in occasioni di questo tipo il rischio è di scavare nel torbido senza mantenere costante la necessaria sensibilità. Un'impressione che qui a tratti si fa più palese del previsto...