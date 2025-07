5 anime da recuperare: il meglio della primavera 2025

Nell'offerta sterminata di nuove serie che si succedono ogni stagione è facile trascurare titoli meno conosciuti, ma non per questo meno validi di quelli più famosi. Eccovi cinque serie appena concluse che secondo noi dovreste assolutamente recuperare.

Ormai il numero di nuove serie anime stagionali è impressionante: solo nella stagione primaverile appena conclusa abbiamo contato quasi cinquanta titoli diversi. Se anche per i titoli più famosi e attesi non è semplice farsi largo nelle preferenze degli appassionati, figurarsi per serie meno conosciute. Eppure è possibile trovare delle vere e proprie chicche nei cataloghi dei principali servizi di streamer e, dopo avervi indicato cinque serie da evitare, adesso è il turno di cinque titoli a cui, invece, dovreste decisamente dare una chance.

Apocalypse Hotel

Una scena di Apocalypse Hotel

La razza umana è fuggita dal pianeta Terra a causa di un virus e si è imbarcata in un viaggio interstellare con poche speranze di sopravvivenza. Il nostro mondo è così tornato in mano alla natura, che sta progressivamente cancellando le tracce dell'umanità, e a un gruppo di robot il cui unico scopo è... mandare avanti un hotel nel quartiere di Ginza, a Tokyo (o quel che ne rimane).

Questa è la premessa di Apocalypse Hotel, serie originale della Cygames Pictures, che vede Kana Shundo alla regia generale e il character design di Izumi Takemoto.

Un momento dell'anime

Se la premessa vi sembra molto simile a quella di WALL·E, non siete molto lontani dalla realtà. Anzi, il cult della Pixar viene ripetutamente citato nel corso della serie. Ma dove Apocalypse Hoetl brilla è nel gestire un delicato quanto riuscito equilibrio tra le parti più assurdamente comiche e i momenti più drammatici e commoventi, in una storia fantascientifica e poetica. A partire dalla stranissima opening, con accordi dissonanti che virano verso un allegro balletto, per arrivare al finale (che non vi sveleremo, ovviamente), è facilissimo affezionarsi alla concierge androide Yachiyo e allo staff del Gingarou Hotel, inclusi i... pittoreschi ospiti alieni dell'albergo.

La trovate in streaming su Crunchyroll.

Rock is a Lady's Modesty

Le protagoniste dell'anime

Il connubio tra rock e scatenate cantanti e musiciste asiatiche è ormai uno dei trend più apprezzati in animazione. Partendo dalle dolci protagoniste di Bocchi the rock fino alle idol cacciatrici di demoni di KPop Demon Hunters, unire musica ed esuberanza giovanile si è rivelata una mossa vincente. Non fa eccezione questa serie tratta da un manga di Hiroshi Fukuda, che ha un fascino... tutto suo. La protagonista Lilisa Suzunomiya è appena entrata in una delle scuole più prestigiose ed esclusive del Giappone, con l'intento di diventare una "vera lady". Tutto procede secondo i piani, almeno fino a che non riemerge la vera passione di Lilisa: l'amore per il rock.

Una scena di Rock is a Lady's Modesty

Praticamente costretta dall'apparentemente perfetta Otoha Kurogane a riprendere in mano la chitarra elettrica, Lilisa diventerà il cuore ardente e pulsante (nonché incredibilmente sboccato) di una band che farà tremare il mondo.

Con una realizzazione tecnica di prim'ordine, nonostante una CG non sempre ben integrata, Rock is a Lady's modesty è una corsa sulle montagne rosse di emozioni e divertimento, infarcita di tutti i cliché del genere che, tuttavia, riescono a essere gestiti con efficacia e una sostanziosa dose di autoironia, e con una colonna sonora che, e non c'è altro modo di dirlo, spacca!

In attesa del già annunciato lungomertraggio sequel, la prima stagione è in streaming su Anime Generation di Yamato Video.

Anne Shirley

Anne nella nuova versione anime

Passare da scatenate (e occasionalmente volgarissime) rockettare a delle molto più distinte e discrete fanciulle della campagna canadese della fine del diciannovesimo secolo potrebbe apparire un salto eccessivo, eppure c'è un filo conduttore che unisce Rock is a Lady's modesty ad Anne Shirley, nuova incarnazione del grande classico letterario Anna dei Tetti Verdi, che già aveva avuto una celeberrima trasposizione anime in Anna dai capelli rossi.

E questo filo conduttore è il desiderio di realizzarsi, di scoprire sé stesse e trovare la propria strada che accomuna sia le liceali musiciste giapponesi che la giovane orfana Anne, adottata "per sbaglio" da una coppia di contadini. Matthew e Marilla, fratello e sorella, avrebbero voluto un robusto giovanotto per aiutarli con il duro lavoro nei campi, e invece si ritrovano una strana ragazzina, tutta sogni e logorrea, che stravolge le loro vite.

Una scena di Anne Shirley

La nuova versione di questo grande classico portava su di sé il difficile compito di non far rimpiangere la serie del 1979 che vedeva alla regia il grande Isao Takahata, l'anima più artistica e poetica dello Studio Ghibli. Un retaggio importante, che questa nuova serie, prodotta dal The Answer Studio e con la regia di Hiroshi Kawamata, decide di onorare mantenendo lo spirito dell'originale, con una narrazione delicata e tranquilla, e con un comparto artistico che, per quanto non all'altezza della versione quasi "pittorica" della serie di Takahata, restituisce comunque tutto il fascino di un mondo passato. Sicuramente da recuperare, in versione sottotitolata su Crunchyroll, o anche nella versione doppiata in italiano annunciata da Yamato Video per Anime Generation.

Da campagnolo stagionato a Gran Maestro di spada

Il protagonista in combattimento

Immerso nella campagna di un mondo fantasy c'è una piccola e modesta scuola di scherma, gestita da Beryl Gardenant. Beryl avrebbe voluto fare l'avventuriero, da giovane, ma un carattere modesto e poco portato alla difficile vita da combattente l'hanno poco alla volta spinto a un'esistenza forse più umile, ma sicuramente per lui più soddisfacente. Questo almeno fino a che una sua ex allieva, ora ufficiale delle guardie reali, non si ripresenta alla sua porta offrendogli il posto di insegnante di spada nella capitale.

Questo perché Beryl, senza neanche esserne del tutto consapevole, è uno dei più forti e preparati spadaccini del mondo.

Una scena di Da campagnolo stagionato a Gran Maestro di spada

Per quanto il genere fantasy sia particolarmente inflazionato, al momento, capita che vengano rilasciati titoli che, per una ragione o per l'altra, risultano comunque interessanti. Questo è proprio il caso di Da stagionato campagnolo a Gran Maestro di spada (Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru, in originale), il cui merito principale è di svolgere il proprio compito con diligenza e competenza.

Senza strafare, senza ricercare effetti speciali o esagerazioni spettacolari, esattamente come il suo protagonista anche questa serie è un underdog apparentemente poco interessante, ma che riesce a colpire con efficacia e decisione quando è il momento di farlo. Senza considerare che, per una volta, gli scontri all'arma bianca vengono trattati con una apprezzabile tendenza al realismo, anche se minima. Fa poco, insomma, ma quel poco che fa, lo fa bene. Lo trovate, con tanto di doppiaggio in italiano, su Prime Video.

Demon Hunter - Le memorie del mezzo demone

Il protagonista

In un villaggio sperduto tra i monti del Giappone Feudale, due bambini, fratello e sorella, sono riusciti a trovare rifugio dopo essere stati cacciati dalla casa natale. La bambina, di nome Suzune, infatti, è maledetta, e il fratellino, Jinta, ha deciso di difenderla a ogni costo. Il villaggio in cui sono stati accolti è anche un luogo mistico, in cui tradizionalmente un samurai viene incaricato di fare da guardiano contro i demoni, con la benedizione della sacerdotessa/principessa del villaggio.

La vita sembra scorrere tranquilla fino a che la maledizione di Suzune non si scatena, costringendo Jinta, ormai trasformato in un mezzo demone incapace di invecchiare, a lasciare tutto ciò che ama e dare la caccia al mostro in cui l'amata sorellina si è trasformata.

Una scena dell'anime

Kijin Gentoushou, questo il titolo originale, è tratta da una serie di Light Novel, poi adattata anche come manga prima di diventare un anime. Nei vari passaggi ha mantenuto lo spirito originale: una serie in cui l'azione passa in secondo piano rispetto all'ambientazione storica e alla descrizione dei personaggi, demoni inclusi, mantenendo un approccio più intimista e drammatico, con venature horror che, comunque, non prendono mai il sopravvento. Anche se non sempre la realizzazione tecnica è all'altezza della narrazione, Demon Hunter potrebbe essere una valida scelta se state cercando un titolo dai toni adulti e, a suo modo, perfino affascinante. La trovate, solo sottotitolata, su Anime Generation.