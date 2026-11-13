12 12 12, recensione: tanta azione e tante parole nella heist series con Anthony Mackie e Jamie Dornan

Ennesima dimostrazione, le heist tv series funzionano. Anche quelle meno coordinate e un filo sbilenche, che allungano fin troppo il fatidico brodo narrativo per arrivare, come di consuetudine, allo sfavillante finale. Al filone, allora, si aggiunge 12 12 12 creata da Jim Keeble e Dudi Appleton per Apple TV. Gestazione bella lunga, hanno rivelato gli autori inglesi, puntando a una certa introspezione generale agganciata, come spesso accade, a una cifra verbosa che s'alterna all'anima action. Soprattutto, Keeble e Appleton hanno voluto, per così dire, illuminare le persone dietro il crimine: le motivazioni, le relazioni e le scelte personali che, ça va sans dire, muovono "i destini".

12 12 12: una storia, tre linee temporali

12 12 12 si muove attorno al concetto di tempo, in quanto la narrazione è frammentata nonché ambientata su tre linee temporali diverse: 12 mesi di pianificazione, le 12 ore in cui la rapina viene messa a segno e poi i 12 giorni successivi al colpo, fondamentali per trovare i colpevoli. Passati questi giorni, "è andata".

La prima scena, particolarmente suggestiva, ci porta letteralmente all'interno del caveau: un uomo nudo, tutto attorcigliato, esce da un'angusta cassetta di sicurezza. Impressionante, un impatto che acchiappa immediatamente la nostra attenzione.

Anthony Mackie

Nello specifico, al centro della storia ci sono Jack Strickland, un ammaccato agente dell'FBI interpretato da Anthony Mackie, e un Paul Galvin, criminale professionista americano con il volto di Jamie Dornan. Insieme, visto il genere, metteranno in piedi una specie di gioco del gatto con il topo in giro per l'Europa.

Anthony Mackie e Jamie Dornan valgono la visione

Vero che le linee sono tre - e questo potrebbe creare una specie di confusione - ma l'equilibrio (o lo squilibrio) della storia si regge attorno all'irruzione nel caveau di una banca nelle profondità di Zurigo. I luoghi, in 12 12 12, sono importanti, e diremmo anche poco inflazionati rispetto agli altri prodotti streaming.

Se le parole sono tante, e le puntate, come da tradizione Apple durano davvero troppo, le tre linee temporali dello show hanno una loro identità visiva per aiutare il pubblico a orientarsi al meglio, intanto che le trame convergono poco a poco. Tra l'altro, gli autori, hanno spiegato quanto il tono cercato si voglia rifare "ai classici degli anni '70 e ai thriller moderni, con un audace tocco in stile graphic novel".

Jamie Dornan in scena

Potrebbe essere vero perché, al netto di un'insopportabile lungaggine, l'ambizioso mix crea, se non altro, una specie di unicum che viaggia veloce tenendo a in alto la tensione. Tra l'altro la dualità generale sembra in effetti basarsi sulle prove di Anthony Mackie e Jamie Dornan. Due che si inseguono, che si scrutano, che sono più simili di quanto si possa immaginare. Ecco, se c'è un motivo per vedere la serie, quello riguarda la bravura di Mackie e Dornan. In mezzo, calcando la mano, 12 12 12 affronta i temi della vendetta, dell'ambizione e del denaro come mezzo e come fine, osservando, magari di sbieco, il concetto di giusto e di sbagliato. Niente di nuovo all'orizzonte, direte voi, ma è abbastanza per tenere gli occhi aperti.