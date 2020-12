Zorro: Sofia Vergara e Robert Rodriguez produttori della serie al femminile per NBC

Zorro tornerà sugli schermi, ma con un approccio contemporeaneo e al femminile, e tra i produttori del progetto ci saranno Sofia Vergara e il regista Robert Rodriguez.

L'attrice si occuperà dello show tramite la sua casa di produzione LatinWe e nel team al lavoro ci sono anche Rebecca Rodriguez, Ben Silverman e Howard T. Owens.

Il progetto ispirato al classico racconto di Zorro sarà sviluppato per NBC e sarà scritto da Robert Rodriguez e da sua sorella Rebecca.

Al centro della trama ci sarà Sola Dominguez, un'artista underground che lotta per la giustizia sociale, essendo una versione contemporanea dell'iconico Zorro. La sua vita viene minacciata da alcune organizzazioni criminali.

Il filmmaker avrebbe inoltre dirigere in passato La maschera di Zorro con star Antonio Banderas, dovendo però abbandonare la regia per occuparsi di altri progetti. Per il piccolo schermo il regista ha da poco firmato un apprezzato episodio della seconda stagione di The Mandalorian.

Sofía Vergara è famosa per essere stata una delle protagoniste di Modern Family e ora è impegnata su più progetti nel team impegnato dietro la macchina da presa.