Zom 100: Bucket List of the Dead, Netflix annuncia il film tratto dal manga

Netflix ha annunciato la produzione del film giapponese Zom 100: Bucket List Of the Dead, tratto dall'omonimo manga.

Netflix, durante la seconda giornata della Geeked Week, ha annunciato la produzione del film giapponese Zom 100: Bucket List of the Dead, un adattamento del manga di Haro Aso illustrato da Kotaro Takata.

Online è stata svelata la prima foto ufficiale del progetto che proporrà una storia ambientata durante un'apocalisse zombie.

Il protagonista della storia raccontata in Zom 100: Bucket List Of the Dead è Eiji Akaso nel ruolo di Tendou Akira, un giovane sfruttato al lavoro e sottopagato, senza alcun tempo per se stesso.

Akira è diventato uno "zombie" con l'unico scopo di lavorare. Quando arriva l'apocalisse zombie, Akira è felice per la prima volta in tre anni perché ha un giorno libero.

Rendendosi conto che l'apocalisse zombie significa che non tornerà probabilmente mai più al lavoro, Akira decide di sfruttare al massimo la sua libertà e crea una lista di 100 cose che vorrebbe fare prima di diventare uno zombie.

Akaso è famoso per aver recitato nella saga di Kamen Rider e in show come Super Rich e Kanojo was Kirei datta.

La storia raccontata tra le pagine è già arrivata a quota 11 volumi, con il più recente che verrà pubblicato in Giappone il 17 giugno.