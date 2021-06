L'attrice Zoey Deutch sarà la protagonista del film Not Okay, un progetto scritto e diretto dalla regista Quinn Shephard.

Le riprese del lungometraggio inizieranno in estate nella città di New York e nel team della produzione ci saranno Searchlight e Makeready.

Il film Not Okay recconterà la storia di una ragazza, ruolo affidato a Zoey Deutch, alla disperata ricerca di amici e fama. La giovane decide quindi di fingere di essere partita per un viaggio a Parigi per ottenere più attenzione sui social media. Quando avviene un incidente terribile, la protagonista decide di coinvolgere questo elemento nel suo viaggio immaginario e la sua bugia le offre l'attenzione che ha tanto desiderato.

Quinn Shephard sarà regista e sceneggiatrice del film. L'artista ha debuttato nel mondo del cinema nel 2017 quando, a soli 20 anni, ha scritto, diretto e interpretato il film Blame, proiettato al Tribeca Film Festival, diventando così l'artista più giovane a presentare una propria opera durante il prestigioso appuntamento cinematografico.

Zoey Deutch ha recentemente concluso le riprese di The Outfit, accanto a Mark Rylance e Dylan O'Brien, e ha recitato in Flower di Max Winkler e in Everybody Wants Some firmato da Richard Linklater.