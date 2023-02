Zoe Terakes e l'importanza del suo personaggio in Ironheart: "La gratitudine è tanta"

Zoe Terakes, prima star transgender ad entrare nel MCU, ha parlato dell'importanza del suo personaggio in Ironheart e di quanto può essere importante per i bambini e gli adolescenti trans.

Zoe Terakes, prima star transgender del Marvel Cinematic Universe, ha spiegato cosa rende così speciale il suo personaggio di Ironheart, la serie Marvel che debutterà sul piccolo schermo nel 2023.

L'interprete, in una recente intervista con il sito Collider, ha dunque parlato del suo ruolo in Ironhearte dell'importanza che ha per una comunità intera. "Non sapevo davvero di esistere" mentre guardava film e serie tv nel corso degli anni. Questo ha dichiarato Zoe Terakes che si è detto "estremamente grato" per aver avuto l'opportunità di rappresentare la comunità trans e "metterla sotto i riflettori".

"Come persona trans, crescendo non sono riuscito a vedermi da nessuna parte, quindi non sapevo davvero di esistere. E soprattutto non in una serie o film di supereroi. E quindi penso di sentirmi profondamente grato e commosso dal fatto che i bambini trans e gli adolescenti trans abbiano qualcosa da guardare e sanno che esistono e che possono avere dei superpoteri, e che apparteniamo a quel mondo".

"Il nostro posto è lì con i pezzi grossi. Quindi sì, ha significato molto per me" ha concluso Terakes. Resta al momento sconosciuto il suo ruolo in Ironheart.

La serie segue le vicende del personaggio Marvel Riri Williams (Dominique Thorne), una geniale inventrice e creatrice dell'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man.