Zoë Kravitz festeggia il primo anniversario di matrimonio con una foto da sogno

È passato un anno dal matrimonio di Zoe Kravitz, la giovante star che proprio oggi festeggia l'anniversario con il marito Karl Gusman e per l'occasione ha pubblicato una romantica foto in bianco e nero per ricordare quel giorno speciale.

La coppia si è giurata amore eterno esattamente un anno fa a Parigi e Zoë Kravitz ha deciso di celebrare l'evento insieme ai suoi follower di Instagram, pubblicando una romantica foto in bianco e nero in cui Karl Glusman la tiene stretta tra le braccia.

Anche il marito della giovante star, figlia di Lanny Kravitz e Lisa Bonet, ha condiviso un post molto romantico dedicato al loro anniversario di matrimonio, dedicando a Zoe Kravitz queste parole: "Un anno. Non è stato l'anno che ci saremmo aspettati... ma sento che possiamo farcela, possiamo affrontare qualsiasi cosa. Ti amo. Più di ogni altra cosa. Sei la mia migliore amica... Mi fai a pezzi e mi fai sciogliere il cuore... Tu mi sfidi a crescere... Ti amo per questo. E io farò di tutto per te finché sarò in vita. Ora andiamo a salvare il mondo."

Zoe Kravitz e Karl Glusman si sono sposati nella casa parigina del padre di lei, Lenny Kravitz. Tra i loro ospiti, ovviamente, c'erano suo padre, sua madre Lisa Bonet, il suo patrigno Jason Momoa e i loro due figli, Lola, 12 anni, e Nakfa-Wolf, 11 anni.