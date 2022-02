Zendaya, la sua statua di cera divide i fan: "Chi è questa donna?" (FOTO)

Una nuova statua di cera di Zendaya, che è recentemente apparsa presso il Madame Tussauds, il leggendario museo delle cere di Londra, ha diviso i fan dell'attrice di Spider-Man: No Way Home. La statua della star, vestita con un completo rosa acceso, per alcuni utenti Twitter ricorda più Kylie Jenner che l'interprete di Rue Bennett in Euphoria.

Sebbene la statua sia stata realizzata su misura, molti fan hanno suggerito che la riproduzione in cera non assomigli affatto all'attrice. "Cosa diavolo è successo alla mia amata Zendaya, è diventata Kylie Jenner?" ha scritto un utente di Twitter, mentre un altro ha aggiunto: "Oh mio Dio, sembra che si sia svegliata diversa al mattino, si è trasformata in Kylie durante la notte".

"Quella figura di cera non assomiglia a Zendaya. La mascella, gli occhi, il naso... sono completamente sbagliati e lei non fa mai il broncio con la bocca a culo di gallina!", ha aggiunto un'altra fan, mentre un ragazzo ha scritto: "Chi è questa donna... Sembra una Kardashian. Cambiatela subito, rifatela!"

"Zendaya Coleman è semplicemente cool. Non solo, usa il suo status di celebrità per partecipare a conversazioni, ponderate, su importanti questioni sociali", ha riferito a PopSugar Tim Waters, direttore generale del Madame Tussauds di Londra. "È sempre se stessa e noi, insieme ai suoi fan, amiamo questo suo aspetto. Con le voci che circolano secondo cui Zendaya diventerà presto una londinese, questo è il momento migliore per renderle omaggio al Madame Tussauds di Londra".