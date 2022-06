Zendaya spiega perché non le interessa diventare una pop star

Zendaya, durante l'ultimo episodio di Actors on Actors con Andrew Garfield pubblicato da Variety, ha spiegato perché non le interessa diventare una pop star: 'Preferisco recitare'.

Zendaya non crede di essere tagliata per diventare una pop star: come tutti sappiamo, anni prima di diventare una delle attrici più famose al mondo, la 25enne vincitrice di un Emmy aveva pubblicato un EP, una dozzina di singoli e un album in studio.

Spider-Man: Far from Home - Un'immagine dal trailer del film

Anche se occasionalmente registra ancora della musica per i suoi progetti sullo schermo, Zendaya ha recentemente ammesso, durante un episodio di Actors on Actors con Andrew Garfield, che preferisce recitare piuttosto che cantare: "Ne stavo parlando con Sam Levinson di Euphoria. Gli ho detto: 'Non so se potrei mai essere una pop star'".

"È perché come attore c'è un livello di anonimato che posso avere che non esiste con la musica e questa cosa mi piace davvero", ha continuato la star. "Posso risolvere i miei problemi, qualunque essi siano, attraverso un personaggio senza che nessuno ne sappia niente. Mi piace l'idea che qualcun altro, qualcuno come Rue, possa occuparsi di esorcizzare quei problemi per me..."

Spider-Man: Homecoming, Zendaya Coleman in un momento del film

Zendaya Coleman ha pubblicato una serie di brani per il franchise Disney A tutto ritmo, in cui ha recitato dal 2010 al 2013, e ha anche pubblicato il suo album di debutto nell'estate 2013, con i singoli "My Baby" e il disco di platino "Replay."