Zendaya si è rifiutata di dare il suo primo bacio sullo schermo quando era adolescente

Zendaya confessa di aver rifiutato di dare il suo primo bacio sullo schermo, nella serie Disney A tutto ritmo, perché non era ancora avvenuto nella realtà.

Zendaya è cresciuta davanti alle telecamere, ma a tutto c'è un limite. L'attrice di Dune ha svelato di essersi rifiutata di dare il suo primo bacio sullo schermo quando era ancora adolescente.

In una nuova intervista con British Vogue, Zendaya Coleman ha svelato di aver puntato i piedi con la produzione della serie Disney A tutto ritmo insistendo sul fatto che un momento così intimo dovesse rimanesse privato:

"Ricordo quando ero sul set di A tutto ritmo, mi sono rifiutata di baciare il mio partner e ho detto 'Non lo farò. Lo bacerò sulla guancia perché non sono ancora stata baciata, quindi non voglio che il primo bacio avvenga davanti alla telecamera'".

Con il progredire della sua carriera l'attrice, oggi venticinquenne, si è sentita più a suo agio con le scene intime sullo schermo come dimostra il film Netflix Malcolm & Marie, che la vede impegnata in una serie di scaramucce sentimentali col collega John David Washington.

"La gente spesso dimentica - il che è comprensibile perché interpreto una 16enne da quando avevo davvero 16 anni - che sono cresciuta. Sapevo che, crescendo ed evolvendomi, sarei arrivata a interpretare qualcuno della mia età".

L'uscita nei cinema italiani di Dune è fissata al 16 settembre.