Zendaya sarà diretta da Luca Guadagnino nel film Challengers

Zendaya farà parte dei protagonisti di Challengers, un nuovo film diretto da Luca Guadagnino che verrà prodotto da MGM.

Il progetto potrà contare su una sceneggiatura scritta da Justin Kuritzkes che era entrata nella Black List nel 2021, ovvero la lista degli script più promettenti ancora non entrati in fase di produzione.

Challengers mostrerà Zendaya nel ruolo di una giocatrice di tennis che è diventata un'allenatrice e si è occupata del marito, parte affidata all'attore Mike Faist, recentemente nel cast di West Side Story. Il tennista, grazie all'aiuto della moglie è diventato un campione da Grande Slam, ma quando inizia a perdere la giovane lo fa entrare in un evento Challenger che fa parte del livello più basso del circuito professionista, scoprendo così che dovrà affrontare il suo ex migliore amico ed ex fidanzato della moglie, ruolo che sarà interpretato dalla star di The Crown Josh O'Connor.

Zendaya sembra aver già raggiunto l'accordo con i produttori, mentre Faist e O'Connor non hanno ancora firmato il contratto, pur essendo a buon punto nelle trattative.

Luca Guadagnino sarà coinvolto come regista e produttore, in collaborazione anche con la giovane star di Euphoria e Amy Pascal. Le riprese dovrebbero iniziare in primavera sull'East Coast.