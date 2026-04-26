Zelig On stasera su Italia 1: nuovi comici e grandi ritorni del 26 aprile

L'appuntamento con la comicità si rinnova stasera, domenica 26 aprile, in prima serata su Italia 1. A partire dalle 21:20 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celebre brand nato in viale Monza. Il programma, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, vede al timone l'affiatata coppia composta da Paolo Ruffini e Lodovica Comello.
Un laboratorio di talenti tra social e tradizione
A differenza delle edizioni classiche Prime Time, Zelig On si distingue per un'impronta decisamente più sperimentale e dinamica. Il cuore del progetto è il Talent Scouting: il palco diventa una vetrina per i nuovi talenti emergenti, molti dei quali hanno già iniziato a farsi notare sui social o attraverso la dura gavetta nei laboratori dell'Area Zelig.
Non manca però il legame con la storia del programma: per fare da "ponte" tra la vecchia e la nuova guardia, in ogni puntata intervengono nomi storici del cabaret italiano. Pilastri come Ale e Franz, Paolo Cevoli e Max Angioni non si limitano a esibirsi, ma interagiscono con i debuttanti, creando un mix unico di esperienza e freschezza.
Chi sale sul palco stasera: tutti gli ospiti della terza puntata
Il cast della serata è particolarmente ricco e variegato, con una alternanza continua tra monologhi, musica e personaggi surreali. In studio vedremo avvicendarsi ben venti tra comici e performer. Tra i volti più attesi c'è sicuramente Filippo Caccamo, ormai un punto di riferimento per la satira sul mondo della scuola, e Vincenzo Comunale, tra i giovani più brillanti della scena napoletana. Non mancherà la musica ironica di Elianto e l'energia dei Senso D'Oppio.
Ecco l'elenco completo dei protagonisti che animeranno la serata:
- Alice Redini, Chiara Lippi, Davide Spadola'
- Elianto, Fausto Solidoro, Federica Ferrero
- Filippo Caccamo, Giada Parisi, Giancarlo Barbara
- Gigi Rock, Giovanni D'Angella, Max Pieriboni
- Max Samaritani, Michele Cosentino, Nikolas Albanese
- Senso D'Oppio, Tania Occhionero, Vincenzo Albano
- Vincenzo Comunale e Virgigno.
L'appuntamento è dunque per stasera su Italia 1 per scoprire chi, tra questi nomi, diventerà il prossimo grande protagonista della comicità italiana.