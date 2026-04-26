Zelig On stasera su Italia 1: nuovi comici e grandi ritorni del 26 aprile

L'appuntamento con la comicità si rinnova stasera, domenica 26 aprile, in prima serata su Italia 1. A partire dalle 21:20 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celebre brand nato in viale Monza. Il programma, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, vede al timone l'affiatata coppia composta da Paolo Ruffini e Lodovica Comello.

Un laboratorio di talenti tra social e tradizione

A differenza delle edizioni classiche Prime Time, Zelig On si distingue per un'impronta decisamente più sperimentale e dinamica. Il cuore del progetto è il Talent Scouting: il palco diventa una vetrina per i nuovi talenti emergenti, molti dei quali hanno già iniziato a farsi notare sui social o attraverso la dura gavetta nei laboratori dell'Area Zelig.

Non manca però il legame con la storia del programma: per fare da "ponte" tra la vecchia e la nuova guardia, in ogni puntata intervengono nomi storici del cabaret italiano. Pilastri come Ale e Franz, Paolo Cevoli e Max Angioni non si limitano a esibirsi, ma interagiscono con i debuttanti, creando un mix unico di esperienza e freschezza.

Vincenzo Comunale

Chi sale sul palco stasera: tutti gli ospiti della terza puntata

Il cast della serata è particolarmente ricco e variegato, con una alternanza continua tra monologhi, musica e personaggi surreali. In studio vedremo avvicendarsi ben venti tra comici e performer. Tra i volti più attesi c'è sicuramente Filippo Caccamo, ormai un punto di riferimento per la satira sul mondo della scuola, e Vincenzo Comunale, tra i giovani più brillanti della scena napoletana. Non mancherà la musica ironica di Elianto e l'energia dei Senso D'Oppio.

Ecco l'elenco completo dei protagonisti che animeranno la serata:

Alice Redini, Chiara Lippi, Davide Spadola'

Elianto, Fausto Solidoro, Federica Ferrero

Filippo Caccamo, Giada Parisi, Giancarlo Barbara

Gigi Rock, Giovanni D'Angella, Max Pieriboni

Max Samaritani, Michele Cosentino, Nikolas Albanese

Senso D'Oppio, Tania Occhionero, Vincenzo Albano

Vincenzo Comunale e Virgigno.

L'appuntamento è dunque per stasera su Italia 1 per scoprire chi, tra questi nomi, diventerà il prossimo grande protagonista della comicità italiana.