Zelig On stasera su Italia 1: tutti i comici attesi nella serata finale

Questa sera, domenica 10 maggio 2026, torna su Italia 1 l'appuntamento con Zelig On, lo show comico che in questa stagione ha portato sul palco nuovi volti della comicità italiana insieme ad artisti già conosciuti dal pubblico televisivo. La puntata finale andrà in onda in prima serata e vedrà ancora una volta alla conduzione Paolo Ruffini e Lodovica Comello, con la partecipazione del duo comico Ale e Franz.

I comici attesi nell'ultima puntata di Zelig On

Secondo le anticipazioni circolate nelle ultime ore, sul palco saliranno molti dei protagonisti che hanno caratterizzato questa edizione del programma. Tra i nomi attesi figurano:

Filippo Caccamo

Vincenzo Comunale

Francesco Migliazza

Diego Casale

Federica Ferrero

Senso D'Oppio

Vincenzo Albano

Giada Parisi

Marco Colonna

Virgigno (il "poeta" diventato virale)

Una line-up che conferma la volontà del programma di puntare su linguaggi comici diversi, tra monologhi, satira e cabaret contemporaneo.

Francesco Migliazza e Paolo Ruffini

Paolo Ruffini e Lodovica Comello guidano la serata finale

Anche nell'ultima puntata, Paolo Ruffini e Lodovica Comello accompagneranno il pubblico tra sketch, improvvisazioni e momenti di spettacolo. La formula di Zelig On ha infatti mescolato comicità classica e nuove tendenze social, cercando di intercettare anche il pubblico più giovane con artisti emergenti e format rapidi.

Zelig On chiude la stagione su Italia 1

Con la puntata di questa sera, Zelig On conclude la stagione 2026 su dopo diverse settimane dedicate alla scoperta di nuovi talenti della comicità italiana. Il programma ha riportato in tv il marchio storico di Zelig, aggiornandolo con nuovi protagonisti e uno stile più vicino ai linguaggi contemporanei dell'intrattenimento televisivo e digitale.

Dove vedere Zelig On in tv e in streaming

Il programma andrà in onda stasera, domenica 10 maggio 2026 alle 21:30 su Italia 1. Zelig on sarà disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere lo spettacolo.