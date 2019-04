Zelda Williams, la figlia di Robin, debutta alla regia con AMA (Ask Me Anything)

Zelda Williams, la figlia dell'attore Robin Williams, debutterà alla regia di un lungometraggio con AMA (Ask Me Anything).

Zelda Williams, la figlia di Robin, ha annunciato che debutterà alla regia con il film Ama (Ask Me Anything), uno script presente nella Black List 2018.

Il lungometraggio è stato scritto da John Wikstrom e intreccia segreti oscuri delle celebrità ai pericoli dell'era digitale, dando vita a un thriller ricco di tensione.

Il film che segna l'esordio di Zelda Williams dietro la macchina da presa di un lungometraggio prende il via durante l'intervista con una superstar della musica e un addetto stampa dalla carriera in rapida ascesa nel mondo dello spettacolo. L'incontro è ampiamente pubblicizzato come un evento in stile ask me anything (chiedetemi di tutto), ma un misterioso hacker si introduce nel forum e fa a pezzi la privacy dei partecipanti rivelando i terribili segreti nascosti nel loro passato.

Zelda, che ha 29 anni, ha dichiarato: "Sono onorata dal fatto che il team di Assemble Media abbia visto in me il potenziale utile ad aiutare a portare sullo schermo il racconto oscuro di John Wikstrom. Per me questo progetto riassume molti dei miei amori cinematografici e non riesco a pensare a un momento migliore per realizzarlo".

Assemble Media si occuperà della produzione del lungometraggio e in un comunicato si dichiara: "Siamo elettrizzati nel lavorare con Zelda al suo debutto alla regia. Si tratta di un incredibile talento che porterà al materiale il suo stile pieno di passione, riflessivo e dal forte impatto visivo".

La figlia di Robin Williams ha realizzato nel 2018 il cortometraggio intitolato Shrimp, che ha debuttato nel 2018 al Tribeca TV Festival e poteva contare sulla presenza nel cast di Frances Conroy, Sasha Lane e Taika Waititi.

