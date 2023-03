Zack Snyder svela i dettagli dell'evento Full Circle, che riporterà nelle sale IMAX i suoi film DC

Zack Snyder ha svelato i dettagli dell'evento Full Circle, ovvero la SnyderCon 2023, che riporterà i suoi film della DC per tre giorni nelle sale cinematografiche.

Sul grande schermo i fan potranno vedere L'uomo d'acciaio, Batman v Superman e la versione di Justice League del regista in formato IMAX da venerdì 28 a domenica 30 aprile presso l'Art Center College of Design di Pasadena, California, e l'Universal City Walk di Universal City.

L'obiettivo dell'evento Full Circle è di raccogliere fondi a favore dell'American Foundation for Suicide Prevention e dell'Autumn Snyder Tribute Fund.

Zack Snyder ha dichiarato: "Ho sempre voluto proiettare i miei tre film della DC in sala, insieme, ed è sempre stata una di quelle cose che non siamo mai stati sicuri sarebbero accadute. Abbiamo proiettato la versione IMAX di Justice League un paio di volte nella versione in bianco e nero. Non ero semplicemente certo che ci sarebbe stato un altro momento in cui avremmo potuto portare quella a colori nella sala".

Zack Snyder's Justice League: tutta la storia della Snyder Cut

Justice League: Zack Snyder e la crew intorno a un monitor

Il filmmaker aveva rinunciato al film Justice League dopo che la figlia Autumn, nel marzo 2017, si era suicidata. La possibilità di mostrare il film come lo aveva ideato e nel formato che aveva desiderato fin dall'inizio, ovvero IMAX, lo ha reso molto felice: "Voglio che tutti vedano il film in IMAX perché era stato ideato per quel formato, è stato realmente ideato per un'esperienza IMAX. Quando lo vedrete penso che lo troverete completamente diverso da quando lo vedete in tv".

L'evento Full Circle, secondo il regista, sarà un modo per ringraziare i fan del sostegno ricevuto dai fan con le richieste di distribuire la sua versione di Justice League e per quello dato alle organizzazioni che si occupano di informare sulle tematiche legate alla salute mentale e alla prevenzione dei suicidi.

Zack ha raccontato: "Sotto molti aspetti l'intero movimento relativo alla Justice League ruota intorno a questi eventi: la morte di Autumn e il modo in cui ha emozionato tutti noi. Penso che, almeno per me, sia quella la questione: la natura cartartica del realizzare il film e avere questa esperienza con i fan. E scoprire che così tanti fan del film stavano, anche loro, affrontando questioni legate alla salute mentale o avevano pensieri legati al togliersi la vita. Attraverso il film e l'esperienza di realizzarlo, le persone sono state in grado di trovare questo scopo, questa causa in comune. E, inoltre, una cosa che amavano aveva un legame con la salute mentale e potevano entrare in connessione con quell'aspetto e sentivano di avere un rapporto personale nei confronti di quel progetto".

Chi parteciperà all'evento, oltre a vedere i tre film, riceverà una t-shirt disegnata dall'artista Jim Lee e dei poster esclusivi, uno dedicato all'evento e uno alla trilogia dello SnyderVerse.

L'evento prevede anche l'apparizione della Batmobile e di altri momenti, tra cui concorsi che metterà in palio del merchandise esclusivo.