Zack e Deborah Snyder produrranno la serie Until the Last One, il figlio Eli sarà impegnato alla regia

Il regista Zack Snyder e sua moglie Deborah saranno impegnati come produttori della serie Until the Last One, mentre il figlio della coppia, Eli, firmerà la regia del pilot.

Zack Snyder insieme a Deborah Snyder e Wesley Coller produrramnno la nuova serie sulla Legione straniera francese intitolata Until The Last One, il cui pilot verrà diretto da Eli Snyder.

Il giovane, recentemente, ha lavorato come regista della seconda unità di Rebel Moon, collaborando con il padre.

I dettagli del progetto

La nuova serie Until the Last One racconterà la storia di un disertore britannico che viene ritrovato venticinque anni dopo essere fuggito dalla Legione straniera francese a causa della dura realtà dei suoi servizi come mercenario, venendo costretto a ritornare ad affrontare il pericolo con le nuove reclute. La serie seguirà la violenza e le politiche in varie parti del mondo in cui la Legione viene inviata a combattere e le storie emozionanti e le cicatrici che si ritrovano ad avere le reclute.

Un progetto ambientato in un mondo unico

La Legione Straniera è famosa per le sue caratteristiche uniche, essendo un esercito composto da persone provenienti da tutto il mondo che comprendono criminali, avventurieri, romantici, i reietti, i disillusi e chi è in crisi e cerca una seconda opportunità.

Lo showrunner è Matthew Parkhill, creatore degli show Rogue e Deep State.

Deborah e Zack Snyder hanno dichiarato: "Siamo elettrizzati nel lavorare con i team di AGC Television e Vertigo, e di riunirci con i nostri vecchi amici di Hollywood Gang, e di lavorare con Eli, la cui crescita ed evoluzione come filmmaker è stata così entusiasmante da vedere. Si tratta di uno script incredibile su questo mondo segreto e siamo entusiasti che gli spettatori possano addentrarsi in questa realtà".