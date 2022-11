Zachary Quinto nega che un attore queer sia meno credibile come personaggio eterosessuale

"C'è questa testarda convinzione, di lunga data, che identificarsi come un uomo apertamente gay in un certo senso significhi che sei intrinsecamente meno maschile, intrinsecamente meno credibile come personaggio etero": con queste parole, Zachary Quinto* ha denunciato il pregiudizio con cui molti attori omosessuali** devono avere a che fare nell'industria hollywoodiana mentre, sostiene, al contrario molti attori eterosessuali vengono chiamati a interpretare personaggi queer.

Già nel 2018 l'ex star di Star Trek e Heroes aveva affermato ai microfoni di SiriusXM: "Basta osservare quanti attori etero svolgono ruoli gay e come quella porta non si apra mai nel verso opposto. Ci sono meno attori gay che interpretano ruoli eterosessuali". E prosegue: "Pensa a 'Chiamami col tuo nome', che è un film incredibile. Il lavoro di quegli attori etero è stato davvero fantastico, ma come sarebbe stato se ci fossero stati attori gay in quei ruoli? Non lo so! Quei personaggi sono gay o semplicemente esplorano qualcosa? Chissà".

Who We Are Now: Zachary Quinto in una scena del film

Sono trascorsi undici anni da quando Quinto ha fatto coming-out e, come ha dichiarato al The Indipendent, in questo periodo la rappresentazione di personaggi vicini alla comunità LGTBQ+ ha avuto "una incredibile esplosione di visibilità". Eppure la vita per gli attori che si sono dichiarati omosessuali continua ad essere permeata da un pregiudizio, tanto che diversi professionisti del grande schermo preferiscono tenere per sé la propria vita privata. "Ci sono ancora attori che credono che le loro carriere traggano maggiore beneficio se non esprimono pubblicamente il loro autentico sé. Si tratta di una loro scelta" prosegue, "ma credo che siamo parte di un movimento inarrestabile".

Anche la star di Bridgerton Jonathan Bailey sembra dare conferma di quanto affermato da Quinto. "Pensavo di avere bisogno di essere etero per essere felice", ha affermato l'interprete del visconte Anthony. "Ma ho raggiunto il punto in cui mi sono detto" 'Al diavolo! Preferisco tenere la mano del mio ragazzo in pubblico o mettere la mia faccia su Tinder piuttosto che essere preoccupato di ottenere o meno una parte'", aveva dichiarato ultimamente.

"Ci sono molte controversie attorno alle persone che interpretano ruoli che sono effettivamente in linea con chi sono autenticamente", continua Quinto su SiriusXM. "È un periodo interessante, vero? Parte della natura di essere un attore è quella di uscire da noi stessi e avere esperienze che non sono in linea con chi siamo. Ma il clima politico, e la corsa per l'uguaglianza, stanno in qualche modo mutando l'opinione pubblica e penso che dobbiamo essere pazienti e vedere come le cose si sistemeranno".