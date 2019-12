Zachary Levi: "Prima di Shazam! non avevo quasi più voglia di vivere"

Zachary Levi ha rivelato che prima di Shazam! ha avuto un periodo difficile che gli aveva tolto la voglia di vivere, come ha rivelato su Instagram.

L'attore ha infatti condiviso sui social dei ricordi legati alla sua vita privata e professionale: "Questo anno che è passato è stato affascinante. In realtà gli ultimi. Due anni fa, oggi, mi stavo spostando a Toronto per la quarta volta in tre anni per iniziare a lavorare a Shazam!, uno dei regali più grandiosi che mi sia stato fatto".

Zachary Levi ha aggiunto: "Ironicamente, solo 4 mesi prima, non ero nemmeno sicuro di volere vivere. I miei obiettivi, le mie visioni, le mie speranze e sogni, e quindi le aspettative per me stesso, sono sempre stati tanti".

Levi ha spiegato: "Quando ho fatto un'analisi della mia vita alcuni anni fa, ho provato sinceramente la sensazione di aver fallito. Stavo deludendo me stesso, la mia famiglia, il mondo. Non sentivo di meritarmi l'amore che mi circondava. Non sentivo di meritare nessuna delle cose che avevo ottenuto fino a quel punto. E quando mi è stata data l'opportunità di fare un'audizione per Shazam! la prima volta, l'ho rifiutata perché non pensavo di meritarmi un ruolo simile. E poi è arrivata la terapia. Poi ho iniziato finalmente a volermi bene. E poi è arrivato il miracolo rappresentato da me che entravo in questo ruolo in grado di cambiarmi la vita".

Zachary ha quindi ha proseguito: "Sarò senza alcun dubbio sul percorso dell'amore per me stesso per il resto della mia vita e sono grato per le lezioni e la forza trovate attraverso l'oscurità. Ma sarò per sempre in debito con David F. Sandberg, Peter Safran, Richard Brener e tutti coloro che lavorano alla New Line Cinema, Warner Bros Pictures e DC Comics per aver creduto che meritassi di indossare questo mantello, anche se io stavo ancora imparando a crederci".