Zachary Levi sarà il campione di football Kurt Warner in un film

Zachary Levi interpreterà il giocatore di football americano Kurt Warner nel nuovo film American Underdog.

Il progetto sarà realizzato grazie all'annunciata co-produzione tra Kingdom Story Company e Lionsgate.

Le riprese del lungometraggio biografico dovrebbero svolgersi entro la fine del 2020 e la sceneggiatura si baserà sull'autobiografia del campione, All Things Possible: My Story of Faith, Football and the First Miracle Season, e molte interviste. Alla regia di American Underdog: The Kurt Warner Story saranno impegnati Jon e Andrew Erwin (I Still Believe).

Zachary Levi avrà il ruolo dello sportivo che è passato dal lavorare in un supermercato a essere proclamato per due volte Miglior Giocatore del campionato e del Super Bowl, entrando poi a far parte della Hall of Fame.

La star di Shazam! ha dichiarato: "La storia di Kurt è all'insegna di un'incrollabile fede nelle proprie capacità e ancora di più in un potere più alto. Quando ho letto il suo racconto, mi sono identificato nella sua forza tranquilla che ha trovato per perseverare, è qualcosa che penso tutti possano riconoscere nelle proprie vite. Questo è il tipo di racconto di qualcuno su cui nessuno scommette e che riesce a raggiungere i propri obiettivi e da sempre è alla base dei film ambientati nel mondo dello sport, e il fatto che siano fatti realmente accaduto lo rende ancora più speciale. Sono elettrizzato nel poter essere parte del progetto che proporrà questa storia agli spettatori". La sceneggiatura sarà firmata da David Aaron Cohen (Friday Night Lights) e dai fratelli Erwin, coinvolti anche come produttori.

Jon Erwin ha dichiarato: "Zachary è stato la nostra prima e unica scelta. Infonde al ruolo una combinazione di fascino umile e carisma, oltre a un'intensa fisicità".

Andrew Erwin ha aggiunto: "Si tratta di un uomo comune che non ha mai lasciato che il suo sogno morisse. Zachary è nato per interpretare questo ruolo e, aggiungendo la sua incredibile somiglianza a Kurt Warner, siamo elettrizzati nel lavorare con lui".