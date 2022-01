Zach Galifianakis ed Elizabeth Banks saranno le star di The Beanie Bubble

Il film The Beanie Bubble, ispirato alla fama dei famosi pupazzi, avrà come star Zach Galifianakis ed Elizabeth Banks.

Il lungometraggio sarà co-diretto da Kristin Gore (Saturday Night Live, Futurama) e Damian Kulash, frontman della band OK Go.

Nel cast di The Beanie Bubble ci saranno anche Sarah Snook e Geraldine Viswanathan. Il film sarà ispirato al rapporto tra i giocattoli e l'idea del Sogno Americano e seguirà le donne che hanno aiutato a creare la fama e aiutare i giocattoli di Ty Warner a diventare un fenomeno, ma i cui nomi e importanza nella creazione del prodotto non sono mai state riportati sulle etichette a forma di cuore dei Beanie.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli relativi ai ruoli affidati a Zach Galifianakis, Elizabeth Banks e il resto del cast.

Kristin Gore ha firmato la sceneggiatura del film ispirandosi al libro The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute scritto da Zac Bissonenette.

La produzione sarà curata da Imagine Entertainment, la casa di produzione di Brian Grazer, Ron Howard e Karen Lunder. Il progetto nasce dall'accordo dello studio con Apple.

Galifianakis recentemente è stato impegnato nella realizzazione di Between Two Ferns e nei progetti animati Ron's Gone Wrong e The Bob's Burgers Movie. Elizabeth Banks, invece, è stata la star di Mrs. America e tra i suoi recenti film c'è Call Jane, che verrà presentato al Sundance Film Festival.