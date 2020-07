Zac Efron in Sardegna per Netflix: eccolo mentre fa il pane (VIDEO)

Zac Efron si reca in Sardegna per il suo show di Netflix, e impara a fare il pane carasau in questo simpatico video.

Zac Efron è approdato in Sardegna per il suo show di Netflix, e ha imparato a fare il pane. Se anche voi volete risollevarvi la giornata, basta cliccare sul tasto play per avviare il video.

Zac Efron: con i piedi per terra è la nuova serie Netflix in cui l'attore di High School Musical e Ted Bundy - Fascino Criminale, assieme all'amico, imprenditore del benessere e guru Darin Olien, viaggia in giro per il mondo alla scoperta di stili e pratiche di vita sostenibili, dando spazio a natura, storia, cultura e tradizioni dei luoghi visitati.

Una delle sue tappe lo ha dunque portato in Italia, precisamente in Sardegna, dove il nostro showman ha imparato... A fare il pane.

"Zac Efron + pane carasau = non siamo gli unici a sognare una vacanza in Sardegna, vero?" scrive Netflix nella caption del video che ci mostra con quanta dedizione - e solo un po' di fatica ("Questa parte la sbaglio sempre! Non azzecco mai la quantità di farina" lo sentiamo candidamente esclamare a un certo punto) - Efron abbia portato a termine il compito.

Tutti gli 8 episodi di Zac Efron: con i piedi per terra sono attualmente disponibili per lo streaming su Netflix.