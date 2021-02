Zabriskie Point: Harrison Ford apparve in una scena tagliata dal montaggio finale

Harrison Ford compare nella sequenza della prigione di Zabriskie Point e in una scena del film che in seguito fu tagliata in fase di montaggio.

In Zabriskie Point un giovanissimo Harrison Ford compare, non accreditato, nella lunghissima sequenza della prigione. L'attore, secondo quanto dichiarato dal regista del film anni dopo, aveva anche una piccola parte come impiegato dell'aeroporto ma la scena fu tagliata in fase di montaggio.

Ford, durante questo periodo, stava lavorando come cameraman per la leggendaria band americana The Doors e, prima dell'inizio delle riprese, il regista Michelangelo Antonioni, su consiglio di Harrison, chiese al gruppo statunitense di fargli sentire qualche brano.

Una scena di Zabriskie Point

La band inviò ad Antonioni L'America, canzone che sarebbe poi apparsa sull'album L.A. Woman, nel 1971, il regista italiano però non ne rimase particolarmente impressionato e, sfortunatamente, non nacque nessuna collaborazione.

A proposito di Zabriskie Point Antonioni dichiarò: "In effetti non conosco un film girato in America da un europeo che sia un capolavoro, a parte gli europei trapiantati definitivamente. Sono molto dubbioso per il mio film. Non vedo perché dovrei riuscirci proprio."