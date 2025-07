Yura Borisov, star di Anora, nel cast di Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino

L'attore Yura Borisov, dopo il ruolo di Igor in Anora, ritornerà sul set per recitare in Artificial, il nuovo progetto diretto dal regista italiano.

Luca Guadagnino tornerà sul set in occasione del film Artificial e tra i protagonisti ci sarà anche Yura Borisov, l'attore che ha ottenuto una nomination agli Oscar grazie alla sua interpretazione in Anora.

Il progetto sarà realizzato grazie al sostegno di Amazon MGM e nel team della produzione ci saranno anche David Heyman di Heyday Films, Jeffrey Clifford e Jennifer Fox.

I primi dettagli del film di Guadagnino

La sceneggiatura di Artificial, che viene descritto come un dramma comico ambientato nel mondo dell'intelligenza artificiale, è stata scritta da Simon Rich.

Oltre a Yura Borisov, nel cast del progetto dovrebbero esserci anche Andrew Garfield e Monica Barbaro (che recentemente hanno confermato di essere una coppia nella vita con un'apparizione a Wimbledon per la nuova coppia), anche se attualmente non sono stati confermati i nomi di tutte le star che faranno parte del cast.

L'attore di origine russa aveva iniziato a farsi conoscere a livello internazionale grazie a Scompartimento n.6, che gli aveva fatto ottenere una nomination agli European Film Awards.

In Anora Yura ha il ruolo di Igor, uno scagnozzo dal cuore d'oro, personaggio che gli ha fatto conquistare prestigiose nomination agli Oscar, ai premi SAG, BAFTA, Golden Globe, Critic's Choice e Independent Spirit Award.

Tra i prossimo progetti di Borisov ci saranno inoltre The Poet, che segna il debutto alla regia di Emily Mortimer, e Anna K, un adattamento del classico della letteratura Anna Karenina che verrà prodotto per Netflix.

Il ritorno sul set del regista italiano

Luca Guadagnino ritornerà a collaborare con Amazon MGM Studios dopo After the Hunt, in arrivo nei cinema americani il 10 ottobre e che vede come star Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri. Il regista italiano, in precedenza, aveva realizzato con lo studio anche Challengers, film con star Zendaya.

After the Hunt racconterà la storia di Alma Olsson, una professoressa universitaria interpretata da Julia Roberts che si ritrova in un momento difficile, a livello personale e professionale, quando uno dei suoi colleghi deve affrontare un'accusa e un segreto oscuro del suo passato rischia di venire alla luce.

Il cast comprende poi Michael Stuhlbarg nel ruolo di Frederick Olsson, Chloe Sevigny che è Kim, Lio Mehiel, Thaddea Graham e Will Price.