Your Honor: Bryan Cranston nel teaser trailer della serie

Bryan Cranston tornerà sugli schermi televisivi con Your Honor, serie tv prodotta per Showtime di cui è online il teaser trailer.

Your Honor riporterà sul piccolo schermo Bryan Cranston e Showtime ha condiviso il primo teaser trailer dell'attesa serie che debutterà prossimamente sugli schermi americani.

Nel breve video si assiste a un incidente d'auto che obbliga un padre a prendere una terribile scelta pur di salvare il figlio.

La serie Your Honor mostra Bryan Cranston nel ruolo di un giudice di New Orleans il cui figlio viene coinvolto in un incidente d'auto, situazione che dà il via a un gioco di menzogne, inganni e scelti impossibili.

I produttori del progetto sono Robert e Michelle King, già autori di The Good Wife. Peter Moffat è invece showrunner e produttore esecutivo della serie, oltre ad aver scritto la sceneggiatura di numerosi episodi, tra cui il pilot.

Nel cast anche Michael Stuhlbarg, Sofia Black-D'Elia, Carmen Ejogo, Isaiah Whitlock Jr. e Hope Davis.

Lo show è l'adattamento americano della serie israeliana Kvodo creata da Ron Ninio e Shloeno Mashiach.