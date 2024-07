Young Sherlock: Colin Firth si unisce al cast della serie sul giovane Sherlock Holmes

Colin Firth è entrato nel cast di Young Sherlock, la nuova serie di Guy Ritchie per Prime Video che racconta le origini di Sherlock Holmes.

Colin Firth è salito a bordo di Young Sherlock, la nuova serie di Guy Ritchie per Prime Video che racconta le origini dell'amato detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Firth si unisce a Hero Fiennes, Zine Tseng, Joseph Fiennes e Natascha McElhone, già presenti nel cast.

Scritto da Matthew Parkhill e ispirato alla serie di libri Young Sherlock Holmes di Andy Lane, lo show reimmagina Sherlock Holmes all'età di 19 anni. Disgraziato, crudo, senza filtri e senza forma, si ritrova coinvolto in un mistero di omicidio all'Università di Oxford che minaccia la sua libertà. Immergendosi nel suo primo caso in assoluto con una selvaggia mancanza di disciplina, Sherlock (Fiennes Tiffin) riesce a svelare una cospirazione mondiale che cambierà la sua vita per sempre.

Che pasticcio, Bridget Jones: la scena tagliata con Colin Firth

I dettagli del suolo di Firth e della serie

Firth interpreterà Sir Bucephalus Hodge. Fiennes e McElhone interpretano i genitori di Sherlock; Tseng interpreta la principessa Gulun Shou'an. Ritchie sarà regista e produttore esecutivo. Parkhill sarà produttore esecutivo e showrunner. Simon Kelton, Ivan Atkinson, Simon Maxwell, Dhana Gilbert, Colin Wilson, Marc Resteghini saranno anche produttori esecutivi. Harriet Creelman è co-produttrice esecutiva. La produzione fisica è affidata a Motive Pictures.

The Staircase: Colin Firth in una scena

Il premio Oscar Colin Firth è stato recentemente visto nel ruolo di Michael Peterson nella miniserie The Staircase - Una morte sospetta di 2022 Max, che gli ha fatto guadagnare la sua seconda nomination agli Emmy (la prima è stata per il film della HBO Conspiracy del 2001). Il caso raccontato nella serie riguarda la morte di Kathleen Peterson, trovata morta sulle scale del suo appartamento nel dicembre 2001.

Firth sarà il protagonista di Lockerbie, il prossimo show incentrato sul disastro aereo del 1988 in cui persero la vita 259 passeggeri e membri dell'equipaggio. Il progetto si basa sul libro di Swire e Peter Biddulph "The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice" e sarà composto da cinque episodi.