You Me Her, su Netflix in streaming da oggi

You Me Her, la sexy rom-com datata 2016, sbarca da oggi su Netflix in streaming con tutti gli episodi della quinta stagione disponibili per gli utenti, appassionati ormai dal 2016 a questa serie americana tutt'ora in corso!

La sexy rom-com ruota intorno a una poli-relazione romantica a tre che coinvolge una coppia sposata della periferia. Uno sguardo seduttivo, irriverente e coraggioso sugli alti e bassi delle relazioni, specie quando ci sono più di due persone coinvolte. Nel cast principale delle cinque stagioni di You Me Her troviamo i protagonisti Greg Poehler nei panni di Jack Trakarsky, e Rachel Blanchard in quelli di Emma Trakarsky. Accanto a loro Priscilla Faia è l'affascinante Issy, studentessa di psicologia ed escort, mentre Melanie Papalia è Nina Martone, la sua migliore amica.

You Me Her: il poster della seconda stagione

Il produttore esecutivo e showrunner della serie è John Scott Shepherd mentre Daniel York assume il ruolo di Chief Content Officer e vicepresidente senior per AT & T. L'emittente Audience Network ha confermato che gli episodi della quinta stagione saranno gli ultimi dello show, che non avrà - così - una sesta stagione. Tutte le cinquanta puntate della serie sono disponibili su Netflix in lingua originale o doppiate, per non perdersi neanche un attimo di questo telefilm hot, divertente e intenso.

You Me Her è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.