Yorgos Lanthimos regista del western gotico The Hawkline Monster

Il film tratto dal romanzo The Hawkline Monster sarà diretto da Yorgos Lanthimos che collaborerà con lo sceneggiatore Tony McNamara.

Yorgos Lanthimos sarà il regista di The Hawkline Monster, l'adattamento del romanzo scritto da Richard Brautigan.

Il progetto sarà prodotto da New Regency ed è ora stato scelto ilo sceneggiatore che si occuperà dell'adattamento.

Sarà infatti Tony McNamara a collaborare nuovamente con Yorgos Lanthimos in occasione del lungometraggio che viene descritto come un western gotico.

Tra le pagine si racconta la storia di due improbabili eroi e pistoleri che vengono ingaggiati da una quindicenne, chiamata Magic Child, per uccidere un mostro che vive sotto le fondamenta di una casa dove abita una donna chiamata Miss Hawkline. I due scopriranno però che c'è qualcosa di più rispetto a quanto si aspettavano.

Il libro avrebbe dovuto diventare un film già negli anni '70 e nel cast del potenziale progetto, sviluppato da Hal Ashby, avrebbero dovuto esserci Jack Nicholson, Jeff Bridges, Dustin Hoffman e Harry Dean Stanton. Nel 1988 l'idea di realizzare un lungometraggio era passata nelle mani di Tim Burton.