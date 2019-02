Yorgos Lanthimos torna alla regia con Pop. 1280

Yorgos Lanthimos, protagonista della stagione dei premi cinematografici grazie a La Favorita, ha scelto quale sarà il suo prossimo progetto: un adattamento del romanzo Pop. 1280, scritto da Jim Thompson.

Il lungometraggio porterà quindi sul grande schermo la storia ideata nel 1964 che segue quanto accade a uno sceriffo corrotto di una cittadina di provincia che manipola le persone intorno a lui pur di vincere le imminenti elezioni.

Il lungometraggio sarà prodotto da Element Pictures in collaborazione con Discovery Productions e Lanthimos.

La Favorita ha permesso a Yorgos Lanthimos di conquistare 10 nomination agli Oscar, tra cui quella nella categoria Miglior Film, e recentemente di vincere sette BAFTA. Le protagoniste del film sono Olivia Colman, Rachel Weisz ed Emma Stone.

Al centro della storia ci sono la Regina Anna e la sua amica e consigliera Lady Sarah. L'Inghilterra è impegnata in una guerra contro la Francia, ma la sovrana è maggiormente impegnata in cose più futili. Governare la nazione diventa poi ancora più complicato quando entra in scena una giovane che cerca di ottenere in ogni modo i favori della Regina.