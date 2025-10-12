Yorgos Lanthimos svela di odiare le interviste e come infastidisce Emma Stone sul set

Yorgos Lanthimos ha diretto ancora una volta Emma Stone in occasione del film Bugonia e, durante una conversazione con Jesse Armstrong, ha rivelato la sua avversione nei confronti della promozione dei suoi lungometraggi e cosa fa irritare l'attrice premio Oscar sul set.

In occasione di un panel che si è svolto al London Film Festival che ha visto impegnato sul palco anche il creatore di Succession, il regista ha condiviso curiosità e aneddoti riguardanti la sua attività negli ultimi anni.

L'odio per le interviste

Parlando della possibilità di avere dei successi a livello commerciale, Yorgos Lanthimos ha dichiarato: "Voglio che accada, ma non voglio che accada nel modo in cui accade abitualmente. Voglio che la gente riottenga i soldi investiti. Voglio che le persone guardino il film. Ma non voglio andare in giro come un pazzo, sfilando intorno al mondo, dovendo spiegare il film".

Il regista di Bugonia (di cui potete leggere la nostra recensione) ha sottolineato che, dopo aver trascorso sei mesi a girare un film e altri sei a farne il montaggio, ci sono altri sei mesi da trascorrere durante il tour promozionale.

Lanthimos ha ammesso: "E non è la mia passione andare in giro per essere fotografato e dire cose alla gente. Penso semplicemente, non c'è un altro modo? Ti siedi con le tue persone e ti parlano di questa o quell'intervista e io penso: 'Non puoi semplicemente prendere qualcosa da alcune di quelle interviste?'. In tutte starò dicendo la stessa cosa 1000 volte. E non ricordo le cose che ho detto e mi sono confuso. Ma è una parte importante della mia attività".

Yorgos ha quindi avuto un'idea brillante: "La tecnologia potrebbe essermi d'aiuto e potrei mandare un avatar a fare le interviste al mio posto".

Venezia 2018: Emma Stone, Yorgos Lanthimos al photocall de La favorita

Il suo rapporto con il premio Oscar

Il regista ha quindi svelato che conosce ormai davvero bene Emma Stone, che ha voluto come star anche in occasione di Bugonia, e sa come infastidirla sul set: "Imito semplicemente i ciak che non andavano bene. Ad esempio dico: 'L'hai pronunciata in questo modo... E lei reagisce: 'Ok, ma non c'è bisogno di fare l'imitazione!'. Ma la infastidisce davvero molto!".

In Bugonia l'attrice premio Oscar interpreta una CEO che viene rapita da due cugini, convinti che si tratti di un'aliena, e deve fare i conti con i loro tentativi di riuscire a trovare per salvare la Terra. Nel cast ci sono anche Jesse Plemons e Aidan Delbis.