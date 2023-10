Yorgos Lanthimos ed Emma Stone hanno girato un nuovo film, ecco i primi dettagli

Yorgos Lanthimos ha girato un nuovo film intitolato AND con Emma Stone e nel cast ci sono anche Willem Dafoe, Jesse Plemons e Margaret Qualley.

Il direttore della fotografia Robbie Ryan ha parlato del progetto in una nuova intervista, svelando che il regista è stato al lavoro mentre gli esperti degli effetti speciali stavano concludendo la post-produzione di Povere creature!.

I primi dettagli del film

Ryan ha dichiarato parlando di AND: "Si tratta di un film davvero, davvero entusiasmante. Ci sono tre storie ed è davvero diverso da Povere Creature!. Lo ha scritto con Efthimis Filippou, con cui ha delineato The Killing of a Sacred Deer. Ed è sempre Yorgos Lanthimos, ma c'è una sensibilità diversa".

Il direttore della fotografia ha aggiunto: "La post-produzione di Povere creature! è andata avanti così a lungo, e con il COVID che ha bloccato alcuni progetti, avevamo del tempo per girare. Yorgos ha detto: 'Non voglio vedere effetti speciali ogni giorno, giriamo un altro film!'".

Per ora non sono stati rivelati i dettagli relativi alla trama di AND, film annunciato nel settembre 2022 che vedrà protagonisti Emma Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons e Margaret Qualley.