Yellowstone: Kevin Costner vuole essere nominato per la sua performance nella serie

Kevin Costner vuole essere nominato per la sua interpretazione del personaggio di John Dutton in Yellowstone: 'Sarebbe una soddisfazione per me'.

Kevin Costner, stella di Yellowstone, vera e propria icona del mondo del cinema nonché vincitore di Oscar ed Emmy, è più umile di quanto non lo sia mai stato e, sebbene possa essere quasi uno stereotipo per gli attori esprimere l'idea che i premi non siano poi così importanti, Costner ha spiegato perché sarebbe entusiasta di essere nominato e di vincere un Emmy per aver interpretato John Dutton.

Costner stava parlando con la stampa, quando gli ho chiesto come si sarebbe sentito riguardo all'eventuale vittoria di un Emmy per il suo ruolo in Yellowstone. Kevin ha spiegato il motivo per cui un premio, in questo caso, aiuterebbe a rivendicare la convinzione e la passione che ha avuto per lo show sin dall'inizio.

"Quando riconoscono quanto vali, beh... significa qualcosa. Sai, stiamo facendo lo stesso lavoro che abbiamo fatto quattro anni fa, cerchiamo migliorare sempre di più e alla gente piace lo show. Meritiamo un premio per questo? Non lo so. Ma se così fosse sarebbe una soddisfazione per me, perché quando ho iniziato nessuno ci credeva a parte lo studio e il regista/sceneggiatore", ha spiegato l'attore. "Credevo che fosse molto originale e quando tutti ci rendiamo conto che la carne arriva in qualche modo al ristorante, all'improvviso, abbiamo una sorta di rivelazione: 'Ah, sì, la gente va ancora a caccia, giusto. Questo è ciò che fanno.' La cosa che più mi fa piacere è che le persone di tutto il mondo stanno iniziando a relazionarsi con la serie."

"In realtà è una conferma per me, ora so per certo che devo seguire il mio istinto. Non riesco a seguire una tendenza o una moda. Devo in qualche modo inseguire la storia che significa di più per me in qualunque momento della mia vita. L'ho fatto con piccoli film. Voglio dire, la mia carriera è stata costruita su film a basso budget. Questi film significavano qualcosa per me, riuscivo a percepirli", ha concluso Kevin Costner.